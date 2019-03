世籃賽／姚明、Kobe合體抽籤　美日同組決戰上海

▲布萊恩和姚明親臨抽籤儀式。(圖/路透)



記者林育正/綜合報導

2019世界盃籃球賽將有32隊,於8月31日至9月15日在中國8個城市展開小組廝殺。16日晚間在深圳進行抽籤儀式,布萊恩(Kobe Bryant)、姚明、易建聯都親臨現場,A咖傑森(Jason Derulo)也帶來精彩表演。台灣球迷非常熟悉的美國和日本同樣分在E組,將在上海進行比賽,東莞的H組則被譽為死亡之組。

A組北京:中國、波蘭、象牙海岸、委內瑞拉

B組武漢:有阿根廷、俄羅斯、南韓以及奈及利亞

C組廣州:有西班牙、伊朗、波多黎各和突尼西亞

D組佛山:有安哥拉、菲律賓、義大利和塞爾維亞

E組上海:有美國、日本、土耳其和捷克

F組南京:有希臘、紐西蘭、巴西和蒙特內哥羅

G組深圳:多明尼加、法國、德國、約旦

H組東莞:加拿大、立陶宛、澳洲、塞內加爾

8個分組中,小組前2能夠晉級第二輪賽事,其餘隊伍只能打17至32名的排名賽。第二輪分為4個小組,每組4隊,一樣是前二晉級最後8強。8強將在上海和東莞兩地開戰,4強和決賽將在上海進行。

FIBA Basketball World Cup 2019 Groups are IN!



The #WorldGotGame! #FIBAWC starts on August 31 2019!



https://t.co/c1G3hYL9GW

https://t.co/SJ1WA5H1cI pic.twitter.com/QpVJL7sB7F