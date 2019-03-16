世籃賽／姚明、Kobe合體抽籤　美日同組決戰上海

▲布萊恩和姚明親臨抽籤儀式。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

2019世界盃籃球賽將有32隊，於8月31日至9月15日在中國8個城市展開小組廝殺。16日晚間在深圳進行抽籤儀式，布萊恩(Kobe Bryant)、姚明、易建聯都親臨現場，A咖傑森（Jason Derulo）也帶來精彩表演。台灣球迷非常熟悉的美國和日本同樣分在E組，將在上海進行比賽，東莞的H組則被譽為死亡之組。

A組北京：中國、波蘭、象牙海岸、委內瑞拉

B組武漢：有阿根廷、俄羅斯、南韓以及奈及利亞

C組廣州：有西班牙、伊朗、波多黎各和突尼西亞

D組佛山：有安哥拉、菲律賓、義大利和塞爾維亞

E組上海：有美國、日本、土耳其和捷克

F組南京：有希臘、紐西蘭、巴西和蒙特內哥羅

G組深圳：多明尼加、法國、德國、約旦

H組東莞：加拿大、立陶宛、澳洲、塞內加爾

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8個分組中，小組前2能夠晉級第二輪賽事，其餘隊伍只能打17至32名的排名賽。第二輪分為4個小組，每組4隊，一樣是前二晉級最後8強。8強將在上海和東莞兩地開戰，4強和決賽將在上海進行。