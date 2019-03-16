HBL／頭抬起來你們沒輸　陳定杰自己紅了眼眶

▲陳定杰。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

雖沒能阻止能仁家商以不敗金身晉級決賽，光復高中已讓對手嚇出一身冷汗，以53比55惜敗，教頭陳定杰也要求子弟兵説：「把頭抬起來！你們沒有輸！」

賽後記者會上一派輕鬆，不過在步記者室後，陳定杰回想一路以來的歷程與所承受的壓力，也忍不住紅了眼眶，加上最近備戰、招生兩頭燒，依舊只能打起精神，畢竟還有最後一場季軍戰要打。

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光復本屆被視為最大黑馬，資格賽、預賽連連闖關，隊史首進8強，又締造晉級4強的隊史新猷，原本預料在小巨蛋是「繳學費」的角色，結果打得能仁幾乎是節節敗退，差一點就翻盤。

「你們沒有輸，輸是輸在教練。」陳定杰也有心理準備，光復的挑戰之後才開始，這一次磨練了4年，之後可能要再努力個幾年，才會達到這次的成績。

而且在4強開打前，光復球員練球心態頗為鬆懈，陳定杰為讓球員不要小看小巨蛋的威力，幾乎每天練球都飆球員，導正他們的心態，不然還有人認為晉4強不需要練特別多。

「老天算是幫我的，運氣很好，我兩邊有喬楚瑜、張子奕！」陳定杰也認為，能走到今天這一步，「是你的就會是你的！」

他透露當初離開高苑北上前往光復，受到不少冷嘲熱諷，連家人也不支持，「老說孟偉那屆就走一次（新榮到高苑），高苑第一年就12強你又要走，留著機會不是比較好嗎？」

「但是我想是你的就會是你的！不用刻意去或留！」陳定杰説，現在走在路上，會有人過來説他是新竹人，希望球隊加油，相信一切已經慢慢在改變。