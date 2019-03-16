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陳偉殷對勇士先發4局失3分　敲1分打點追平安躲敗投

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▲▼陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

陳偉殷先發對上勇士，主投4局被敲7支安打丟掉3分都是責失分，不過自己也在4局敲出1分打點的追平安打逃過敗投 ，最終馬林魚7比6險勝勇士。

馬林魚在2局上就先打下2分，不過2局下先保送阿庫納（Ronald Acuna Jr.），再遭到馬卡奇斯(Nick Markakis)狙擊敲出一壘安打。隨後飛球先抓到出局數，英西亞提（Ender Inciarte）再打出二壘方向滾地球先追回1分。

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3局下勇士攻勢再起，艾爾比斯(Ozzie Albies)右外野軟弱飛球形成安打，重砲唐納森（Josh Donaldson）等到2好2壞一棒轟向左外野形成全壘打，幫助勇士3比2超前。但陳偉殷立即回穩，解決費里曼(Freddie Freeman)和阿庫納兩位強棒。

4局上陳偉殷棒打去年獲得12勝的先發左投紐科姆(Sean Newcomb)，敲出追平安打回李維拉（Yadiel Rivera）幫助自己逃過敗投。最後一個半局投球，陳偉殷連挨兩支一壘安打，教練上投手丘後，回穩造成飛球和雙殺3比3平手的局面下退場。

最終馬林魚7比6獲勝，陳偉殷4局被敲7安丟3分都是自責分，有一次保送沒有三振，被敲一發全壘打，防禦率下降到9.53。

關鍵字： 馬林魚陳偉殷
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