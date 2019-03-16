奧運女足和岡山湯鄉友誼賽做主題訓練　日主帥目標預賽首場

▲中華女足與岡山湯鄉友誼賽。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／新竹報導

東京奧運女足資格賽賽事預計在4月1日至9日在巴勒斯坦進行，中華女足力拼晉級，總教練則是在今年1月由曾執教MYNAVI 仙台七夕女子隊的日籍越後和男接任，15日和日本岡山湯鄉俱樂部進行第二場友誼賽，越後和男提到，「練習賽的用意視為是主題訓練。」

中華女足資格賽被分在C組，和伊朗、菲律賓、巴勒斯坦同組，將要爭取唯一晉級機會進入第三輪，第三輪勝出後才能獲得奧運參賽門票，日前和今天都和來台進行移地訓練的岡山湯鄉俱樂部進行友誼賽，兩場都以1比5落敗，接下來要到香港進行友誼賽。

請繼續往下閱讀...

岡山湯鄉俱樂部過去曾是撫子聯賽一級球隊，但去年因故在二級墊底後，今年被降至第三級挑戰聯賽，力拼重返二級，在總教練亘崇詞帶領下，近一年逐漸打出新風貌，特別來台移地訓練，和中華女足進行兩場友誼賽，都以5比1勝出。對此，越後和男表示，「雖然集訓的狀況人數有點少，但這次是滿愉快的集訓。」

中華女足剩不到一周就要去香港進行友誼賽，越後和男提到，「第二階段集訓人會比較多一點，也會有比較多有經驗選手會來，趁那時候在國內集訓把握時間，讓選手身體狀況提升兩個等次，首先從預賽第一場倒回來算，要把巔峰設定在那一場，因此重點是預賽第一場比賽。」越後和男提到，「對上香港的比賽不會是我們最大的目標。」

越後和男說，強調壓迫的打法今天可能還沒有發揮的很好，「壓迫意圖一來是離對手球門近更有效率進攻，二來也是能夠要求體能訓練，今天的失分就是對手有壓迫，造成我們後面空間大，離想要的現實還差一點，不過預賽第一場是最重要的目標，因此倒算回來，這場只是練習加上體能練習賽，用意視為是主題訓練，看選手有沒有做到，再去分析問題。」

▼中華女足總教練越後和男。