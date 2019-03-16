運動雲

> >

奧運女足和岡山湯鄉友誼賽做主題訓練　日主帥目標預賽首場

ETtoday運動雲

▲中華女足與岡山湯鄉友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

▲中華女足與岡山湯鄉友誼賽。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／新竹報導

東京奧運女足資格賽賽事預計在4月1日至9日在巴勒斯坦進行，中華女足力拼晉級，總教練則是在今年1月由曾執教MYNAVI 仙台七夕女子隊的日籍越後和男接任，15日和日本岡山湯鄉俱樂部進行第二場友誼賽，越後和男提到，「練習賽的用意視為是主題訓練。」

中華女足資格賽被分在C組，和伊朗、菲律賓、巴勒斯坦同組，將要爭取唯一晉級機會進入第三輪，第三輪勝出後才能獲得奧運參賽門票，日前和今天都和來台進行移地訓練的岡山湯鄉俱樂部進行友誼賽，兩場都以1比5落敗，接下來要到香港進行友誼賽。

請繼續往下閱讀...

▲中華女足與岡山湯鄉友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

岡山湯鄉俱樂部過去曾是撫子聯賽一級球隊，但去年因故在二級墊底後，今年被降至第三級挑戰聯賽，力拼重返二級，在總教練亘崇詞帶領下，近一年逐漸打出新風貌，特別來台移地訓練，和中華女足進行兩場友誼賽，都以5比1勝出。對此，越後和男表示，「雖然集訓的狀況人數有點少，但這次是滿愉快的集訓。」

▲中華女足與岡山湯鄉友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

中華女足剩不到一周就要去香港進行友誼賽，越後和男提到，「第二階段集訓人會比較多一點，也會有比較多有經驗選手會來，趁那時候在國內集訓把握時間，讓選手身體狀況提升兩個等次，首先從預賽第一場倒回來算，要把巔峰設定在那一場，因此重點是預賽第一場比賽。」越後和男提到，「對上香港的比賽不會是我們最大的目標。」

越後和男說，強調壓迫的打法今天可能還沒有發揮的很好，「壓迫意圖一來是離對手球門近更有效率進攻，二來也是能夠要求體能訓練，今天的失分就是對手有壓迫，造成我們後面空間大，離想要的現實還差一點，不過預賽第一場是最重要的目標，因此倒算回來，這場只是練習加上體能練習賽，用意視為是主題訓練，看選手有沒有做到，再去分析問題。」

▼中華女足總教練越後和男。

▲中華女足總教練越後和男。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 奧運女足
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

熱門新聞

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

大谷翔平旋風太驚人　大聯盟增設二刀流條款

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

「球員不要再穿衛生棉打球」　羅德曼砲轟NBA球風太軟

中職／羅嘉仁測試變化球連投4保送　陳連宏：時好時壞

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

讀者回應

﻿

最新新聞

1世桌賽研究搭擋　林昀儒或扛重任

2奧運女足主帥重點在預賽第一場

3岡山湯鄉來台訓練　讚台選手有潛力

4盧敬堯、李佳馨混雙晉級四強

5羅嘉仁：測試變化球連投4保送

熱門新聞

1老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

2大聯盟增設二刀流條款

3暴龍主帥欣賞林書豪做的決定

4羅德曼要球員不要再穿衛生棉打球

5羅嘉仁：測試變化球連投4保送

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-明仁國中

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

下勾投手生存之道

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366