李智凱落馬　無緣連3站世界盃摘金進奧運再等等

▲李智凱。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱台灣時間15日下午，在體操世界盃巴庫站出賽鞍馬預賽，結果比賽一開始就發生失誤落馬，以11.533分作收，無緣晉級決賽，沒能連續3站奧運積分賽摘下金牌，想要提前獲得奧運資格還要再等等。

李智凱在預賽第二個出場，沒想到第一個動作就不順，上馬交叉起倒立不順卡卡，但最後還是挺住完成倒立動作，但流暢度與過往完美的表現已經出現明顯落差。接著在執行「湯瑪士倒立接湯瑪士」的時候落馬。雖然李智凱調整過後上馬把剩下動作完成，但失誤已造成大扣分。

請繼續往下閱讀...

李智凱最終以起評分5.3分，實施分6.233分，總分11.533分作收，無緣禮拜天的決賽。在2019-2020間指定的8站世界盃分站賽，將取最佳的3站成績做為晉級奧運資格。先前已經連續兩站拿下金牌的李智凱，若本站能順利摘金，將幾乎踏進2020東京奧運舞台，可惜這次在預賽罕見發生失誤。

不過嚴格來看，就算3站奪金，也只能說李智凱幾乎取得奧運資格，無法百分之百確定晉級。因為8站比賽中若有另一位選手也3站鞍馬奪金，兩人將進行tiebreak。儘管一站失誤，接下來還有5站可以拚。而且除了分站賽，李智凱也能透過今年體操世錦賽晉級，因此不用太過擔心。

