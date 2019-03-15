李宗偉復出大馬公開賽生變？　大馬羽總：希望球迷放低期望

▲馬來西亞球王李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽即將在4月2日至7日登場，籤表日前公布，大馬球王李宗偉首輪將對上印度斯里坎特（Srikanth Kidambi），不過下周將要來台做鼻咽癌複檢，才能確定是否出賽，對此大馬羽總會長拿督斯里諾扎表示，「一切還是要看醫生決定。」

李宗偉2018年9月傳出罹患鼻咽癌，並秘密來台治療後，恢復狀況良好，今年1月並出席馬來西亞大師賽的男單頒獎，如今他的復出動向也引發全球球迷關注，因為在他養病期間，世界排名降至31，馬來西亞羽壇表現並不佳，加上如果要第五度拼上奧運，世界排名必須回到前16，都是極大的挑戰。

請繼續往下閱讀...

李宗偉下周將要來台再接受例行檢查，確定身體狀況無虞後，才會正式踏上馬來西亞公開賽的賽場，「健康是最重要的，我已經報名參賽，不過最終是否能夠參賽，還是要醫生決定，希望一切能順利。」不過督斯里諾扎又被問到此事時，態度轉為低調。

督斯里諾扎提到，「李宗偉下周一會去見醫生，周二我們就會知道結果，保險來說，他5月參加蘇迪曼盃混合團體賽肯定沒問題，但是大馬公開賽還是要看醫生決定，醫生如果說可以就能參賽，希望外界、尤其是球迷能把期望放低。」

「站在羽總的立場，李宗偉的治療和恢復比較重要。」督斯里諾扎說，「不希望為了刺激大馬公開賽的票房，讓他勉強參賽，還是希望給他足夠的時間和空間，他終究會回來，我們不想要太急，因為最終希望他能夠出現在2020年東京奧運。」