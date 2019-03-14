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SBL／金酒無預警釋出夏普　「李恩條款」只能補登錄過洋將

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▲▼2019.01.24 台銀vs金酒，張容軒、夏普（Walter Sharpe）、泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲金酒無預警釋出夏普（Walter Sharpe）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新北報導

本季一度攻佔龍頭的金酒陷入大低潮，近7場僅奪1勝，而球團也在輸給台銀之後14日決定釋出有傷在身的夏普（Walter Sharpe），由於已過311洋將大限，根據「李恩條款」規定，金酒只能補曾經在SBL登錄過的洋將。

根據「李恩條款」規定，洋將大限過後要更換洋將，必須提出公立醫院證明有傷在身，且也只能更換過去在SBL登錄過的人選，金酒昨日以73比90不敵台銀之後，14日向籃協提出公立醫院證明釋出場均19分、13.4籃板、2.7助攻的夏普，且也做好3月20日佐藍（Zoran Vrkic）單洋將出戰富邦勇士的準備。

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雙洋將限制合計405公分，197公分的藍佐讓金酒有208公分的空間，加上本季雙洋將政策也有很多人選，202公分的道森（Eric Dawson）、205公分歐頓（Daniel Orton）、204公分史密斯（Greg Smith）、191公分泰瑞（Terry Thomas）、194公分基斯（Shaquille Keith）等選擇。甚至也可以等待例行賽結束後，挖角無緣季後賽的台銀現行雙洋將，換而言之，其他6隊也能利用李恩條款網羅夏普。

李恩條款為單洋將時期的產物，本意是為了保障各隊在季末不受到洋將受傷而影響，但現在來看卻成為規則上的漏洞。所有球員多少都帶著傷勢奮戰，因此要提出公立醫院的傷勢證明難度不大，導致「洋將大限」形同虛設。

關鍵字： 金酒夏普SBL李恩條款
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