生涯毀滅傷勢不輕言放棄　歐拉迪波仍堅持投籃訓練

▲歐拉迪波遭逢右膝股四頭肌肌腱斷裂傷勢。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

溜馬一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)先前面對暴龍一戰,僅打10分鐘就因為右膝受傷退場,最終確診為膝蓋骨四頭肌肌腱斷裂,造成賽季提前報銷,儘管受了會影響生涯的嚴重傷勢,但歐拉迪波不輕言放棄自己的籃球夢,即便右膝仍無法完整支撐,他仍選擇用上身的力量進行投籃訓練,好消息是他目前已經可以自己行走,並霸氣表示自己永遠不會被擊敗。

上季被交易至溜馬的歐拉迪波,原先外界都不看好他能帶領,但他卻憑藉自身努力,打出不亞於喬治(Paul George)的表現,甚至在上季季後賽首輪還與詹姆斯(LeBron James)所帶領的騎士廝殺到第7場才分出勝負,完全超出外界預期的表現,也讓歐拉迪波成為溜馬新世代救世主。

Comeback SZN is upon us @VicOladipo takes his first steps since his season ending knee injury! #TrulyUnbreakable pic.twitter.com/5Wo9LxTz1o