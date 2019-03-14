生涯毀滅傷勢不輕言放棄　歐拉迪波仍堅持投籃訓練

▲歐拉迪波遭逢右膝股四頭肌肌腱斷裂傷勢。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

溜馬一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)先前面對暴龍一戰，僅打10分鐘就因為右膝受傷退場，最終確診為膝蓋骨四頭肌肌腱斷裂，造成賽季提前報銷，儘管受了會影響生涯的嚴重傷勢，但歐拉迪波不輕言放棄自己的籃球夢，即便右膝仍無法完整支撐，他仍選擇用上身的力量進行投籃訓練，好消息是他目前已經可以自己行走，並霸氣表示自己永遠不會被擊敗。

上季被交易至溜馬的歐拉迪波，原先外界都不看好他能帶領，但他卻憑藉自身努力，打出不亞於喬治(Paul George)的表現，甚至在上季季後賽首輪還與詹姆斯(LeBron James)所帶領的騎士廝殺到第7場才分出勝負，完全超出外界預期的表現，也讓歐拉迪波成為溜馬新世代救世主。

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Comeback SZN is upon us @VicOladipo takes his first steps since his season ending knee injury! #TrulyUnbreakable pic.twitter.com/5Wo9LxTz1o — NBA TV (@NBATV) 2019年3月12日

本季他也帶領溜馬打出東區第3的戰績，當外界都期待他們本季更上一層時，歐拉迪波卻在面對暴龍一戰倒下，在防守時「滑了一下」，造成右膝股四頭肌肌腱斷裂，這項會導致生涯毀滅性的傷勢，也讓印第安那球迷相當不捨。

雖然遭逢生涯最嚴重傷勢，歐拉迪波仍沒有被傷病所打倒，在接受完手術後，為了傷癒能快速進入狀態，仍選擇每天訓練，即便坐在擔架上也保持一定的基礎訓練，而現在歐拉迪波最新狀況影片傳出，他目前已經可以緩慢行走，當然他也不服輸的馬上拿起籃球做投籃，儘管下身無法出力，歐拉迪波仍倚靠上半身力量完成在三分線上的投籃。

在投籃的同時，歐拉迪波也一邊說，「他們說你必須在走路之前爬行，必須學會走路才能跑步，無論哪種方式，我都不會被擊敗。」現在許多球迷也都開始期待他的強勢回歸，在報銷之前，歐拉迪波場均繳出18.8分，5.6籃板，5.2助攻，溜馬現在也仍以42勝25敗的戰績排在東區第4。

▲球迷都期待歐拉迪波強勢回歸。（圖／路透社）