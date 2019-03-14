雷神春訓飆98英里送5K　新季挑戰投200局向迪格隆看齊

▲大都會強投「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

大都會強投「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）14日於春訓熱身賽對戰太空人先發登板5.2局投出5K，還飆出98英里速球，他全場只被擊出2支安打，投出2次四壞，大都會終場以2比1擊敗太空人，辛德賈德也奪下勝投，他賽後表示自己將慢慢調整，希望新賽季以來投出200局為目標向隊友迪格隆（Jacob deGrom）看齊。

辛德賈德春訓出賽4場共投14.1局，繳出1勝1敗，防禦率可達1.88，他此役主投5.1局飆出5Ｋ，更在1局飆出97、2局、3局飆出98、5局投出97英里速球接連三振打者，大都會也以2比1擊敗太空人。

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Thor got ‘em with the heat and the filth. #SpringTraining pic.twitter.com/3GcXLvs93I — MLB (@MLB) 2019年3月13日

▲「雷神」辛德賈德春訓熱身賽接連投出95英里以上速球

辛德賈德賽後表示自己希望開季自己能挑戰投出200局，尤其在隊友迪格隆連2年都出200局以上局數，他也想看他看齊，「我覺得個人里程碑將會是200局，這是先發投手的常態，我想要成為陣中5名先發投手的表率，每場都要投滿9局。讓我們每一場比賽都可以咬住對手。」

去年大聯盟只有13名投手投球超過200局，前2年則有15人，先發投手有投球局數漸少的趨勢，但辛德賈德隊友迪格隆近2年就分別投出201.1局、217局的局數，使辛德賈德也想向他看齊。

▼迪格隆（左）與辛德賈德（右）（圖／達志影像／美聯社）