雷神春訓飆98英里送5K　新季挑戰投200局向迪格隆看齊

▲大都會強投「雷神」辛德賈德。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

大都會強投「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)14日於春訓熱身賽對戰太空人先發登板5.2局投出5K,還飆出98英里速球,他全場只被擊出2支安打,投出2次四壞,大都會終場以2比1擊敗太空人,辛德賈德也奪下勝投,他賽後表示自己將慢慢調整,希望新賽季以來投出200局為目標向隊友迪格隆(Jacob deGrom)看齊。

辛德賈德春訓出賽4場共投14.1局,繳出1勝1敗,防禦率可達1.88,他此役主投5.1局飆出5K,更在1局飆出97、2局、3局飆出98、5局投出97英里速球接連三振打者,大都會也以2比1擊敗太空人。

