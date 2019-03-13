中職／伯納一句話讓黃恩賜覺醒！中繼2.2局飆速148公里

▲中信兄弟投手黃恩賜。（圖／中信兄弟提供）



記者劉峻誠／嘉義報導

中信兄弟黃恩賜13日在官辦熱身賽登板，投2.2局飆出4次三振，期間只有2名打者靠著失誤上壘，他說：「第一局時總教練有喊暫停上來，他告訴我現在沒有人在壘上，不用一直投變化球，相信自己的直球，第2局之後改變策略，大部分用直球進攻。」

伯納告訴黃恩賜，要相信自己的直球，他也用直球成功壓迫統一打線。此戰2.2局投球中，用了42球，最快球速達到148公里，平均速度145公里。

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8局上2出局一壘有人情況下，總教練伯納再度喊了暫停，隨即把黃恩賜換下場，黃恩賜說：「那時我感到手臂有點輕，總教練應該是希望能保護我，所以把我換下來。」

投完這場比賽後，黃恩賜與中職其他3隊，包含富邦、桃猿、統一的一軍打者都對決過。談到這場比賽表現，黃恩賜說：「還算滿意，直球有慢慢回來。」

開了Tommy John後，黃恩賜超過1年才回到一軍，他說：「我有去問其他開過了Tommy John的學長，他們都認為我拖太久了，我也認為我進度很慢，但我知道教練團是希望我復健更完整，讓我有更扎實的手臂，不要再度受傷。

此戰投2.2局，是黃恩賜傷後最長局數，有機會在開季搶下先發，不過他說：「有沒有先發不重要，只要有機會上場我就會全力以赴，希望幫球隊拼下總冠軍。」