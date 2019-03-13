運動雲

> >

「大聯盟春訓王」胡金龍　生涯兩度擠進開季名單

ETtoday運動雲

▲▼道奇、大都會胡金龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡金龍靠著優異的守備曾兩度擠進開季25人名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

今年9名台將受邀參加大聯盟春訓，個個都想要爭取進入開季25人名單，不過這項挑戰難度不小，截至今（13）日，台將只剩下3人還在大聯盟春訓。現效力中職富邦悍將的胡金龍，不但是第一位踏上大聯盟的內野手，也曾2度擠進球隊開季25人名單。

胡金龍2003年赴美挑戰大聯盟，在2006年首度獲得大聯盟春訓邀請，只不過因為當時他只有22歲所以也沒有得到太多機會，隔年再度參加春訓，在11場比賽中21打席敲出8支安打，打擊率來到0.381不過礙於樣本數偏少，因此2007年胡金龍還是得從2A出發。

請繼續往下閱讀...

▲▼道奇、大都會胡金龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡金龍無法適應大聯盟打擊強度。（圖／達志影像／美聯社）

胡金龍赴美階段一直有著優異的守備能力，他更是連續數年被評為是道奇農場游擊守備第一人，而他2007年賽季在小聯盟更是連打擊都有顯著成長，該年總共出賽127場，打擊三圍有0.325/0.364/0.507，累積14轟、62分打點，這也讓他在季末靠著擴編踏上大聯盟舞台，成為台灣第一位內野手。

經過吸收大量養分的07賽季，胡金龍在2008年春訓熱身賽獲得較多的上場機會，出賽22場，總計58個打數敲出16支安打，包括有著全隊次多的3支三壘安打，儘管相同位置的競爭者明星游擊手佛考（Rafael Furcal）狀況更加火燙，但胡金龍還是靠著能夠兼守二壘的工具人優勢擠進開季25人名單，成為台灣首位在開季25人名單中出現的野手。

2008年佛考在季初受傷，也讓胡金龍獲得較多的上場機會，不過打擊方面無法適應大聯盟強度，無法複製去年小聯盟的打擊成績，整季出賽65場，打擊三圍只有0.181/0.252/0.233。接下來兩年都因為陣中競爭過於激烈沒有太多上大聯盟的機會。

▲▼道奇、大都會胡金龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡金龍在大都會時期因眼疾導致打擊率嚴重下滑。（圖／達志影像／美聯社）

2010年季末胡金龍被交易至紐約大都會，2011年春訓他獲得全隊次多的27場出賽，49個打數中出現14支安打包括4支二壘安打，儘管大都會當時的二、游擊競爭者中還有著雷耶斯（Jose Reyes）、墨菲（Daniel Murphy），但胡金龍同樣靠著工具人優勢卡到開季25人名單，再度在開幕戰中替補上場，不過該季多是以代打身份上場，並且當時受到眼疾的影響，打擊率大幅下滑；三振率大幅上升，季中就下放小聯盟。

儘管胡金龍最後因為傷勢不得不結束旅美生涯，但直到今日他都還是台將唯一入選過開季名單的野手，堪稱是台將界的「春訓王」。胡金龍大聯盟春訓總共出賽118場，總計226個打數，打擊三圍有0.283/0.340/0.358，出現過1發全壘打、19分打點。

▼胡金龍在肩膀受傷前的守備相當了得。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼道奇、大都會胡金龍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB春訓道奇大都會胡金龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

熱門新聞

入選開季名單有多難　陳金鋒2003年春訓繳驚人數據都失敗

沒進開季名單別灰心　曹錦輝2007年春訓亮眼一年3上大聯盟

大專棒聯／被廖于誠改造　嘉大張朝欽練成低肩側投

人生勝利組　30歲勇士營運總監娶高球女神魏聖美

魔術強森不聽建議放走藍道、羅培茲　湖人慘淡卻怪華頓？

「衛少」不滿種族歧視爆走挨罰　羞辱他的爵士迷終生不得進場

讀者回應

﻿

最新新聞

1黃恩賜13日投3局　爭先發輪值

2文化爆冷輸嘉大　四強陷出局危機

3伯納從沒看過狀況這麼好的林智勝

4球迷吼：賣掉球隊！尼克老闆當場趕人

5羅瑞無私應援助豪哥近3戰狀態回升

熱門新聞

1陳金鋒當年春訓暴走都無法進開季名單

2曹錦輝曾靠春訓好投繳出生涯年

3被阿鈣改造　張朝欽練成低肩側投

4勇士營運總監娶高球女神魏聖美

5魔術強森不聽勸放走藍道、羅培茲釀禍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

味全龍加入職棒 對大專球員最大幫助是.....

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

廖敏雄X蔡仲南-討論大專生挑戰職棒

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366