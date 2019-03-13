「大聯盟春訓王」胡金龍　生涯兩度擠進開季名單

▲胡金龍靠著優異的守備曾兩度擠進開季25人名單。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

今年9名台將受邀參加大聯盟春訓，個個都想要爭取進入開季25人名單，不過這項挑戰難度不小，截至今（13）日，台將只剩下3人還在大聯盟春訓。現效力中職富邦悍將的胡金龍，不但是第一位踏上大聯盟的內野手，也曾2度擠進球隊開季25人名單。

胡金龍2003年赴美挑戰大聯盟，在2006年首度獲得大聯盟春訓邀請，只不過因為當時他只有22歲所以也沒有得到太多機會，隔年再度參加春訓，在11場比賽中21打席敲出8支安打，打擊率來到0.381不過礙於樣本數偏少，因此2007年胡金龍還是得從2A出發。

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▲胡金龍無法適應大聯盟打擊強度。（圖／達志影像／美聯社）



胡金龍赴美階段一直有著優異的守備能力，他更是連續數年被評為是道奇農場游擊守備第一人，而他2007年賽季在小聯盟更是連打擊都有顯著成長，該年總共出賽127場，打擊三圍有0.325/0.364/0.507，累積14轟、62分打點，這也讓他在季末靠著擴編踏上大聯盟舞台，成為台灣第一位內野手。

經過吸收大量養分的07賽季，胡金龍在2008年春訓熱身賽獲得較多的上場機會，出賽22場，總計58個打數敲出16支安打，包括有著全隊次多的3支三壘安打，儘管相同位置的競爭者明星游擊手佛考（Rafael Furcal）狀況更加火燙，但胡金龍還是靠著能夠兼守二壘的工具人優勢擠進開季25人名單，成為台灣首位在開季25人名單中出現的野手。

2008年佛考在季初受傷，也讓胡金龍獲得較多的上場機會，不過打擊方面無法適應大聯盟強度，無法複製去年小聯盟的打擊成績，整季出賽65場，打擊三圍只有0.181/0.252/0.233。接下來兩年都因為陣中競爭過於激烈沒有太多上大聯盟的機會。

▲胡金龍在大都會時期因眼疾導致打擊率嚴重下滑。（圖／達志影像／美聯社）



2010年季末胡金龍被交易至紐約大都會，2011年春訓他獲得全隊次多的27場出賽，49個打數中出現14支安打包括4支二壘安打，儘管大都會當時的二、游擊競爭者中還有著雷耶斯（Jose Reyes）、墨菲（Daniel Murphy），但胡金龍同樣靠著工具人優勢卡到開季25人名單，再度在開幕戰中替補上場，不過該季多是以代打身份上場，並且當時受到眼疾的影響，打擊率大幅下滑；三振率大幅上升，季中就下放小聯盟。

儘管胡金龍最後因為傷勢不得不結束旅美生涯，但直到今日他都還是台將唯一入選過開季名單的野手，堪稱是台將界的「春訓王」。胡金龍大聯盟春訓總共出賽118場，總計226個打數，打擊三圍有0.283/0.340/0.358，出現過1發全壘打、19分打點。

▼胡金龍在肩膀受傷前的守備相當了得。（圖／達志影像／美聯社）

