運動雲

> >

青年盃／余晨逸400M繳47秒65第一　和楊隆翔都想破全國

ETtoday運動雲

▲▼青年盃田徑賽,男子400公尺,余晨逸（左）、楊隆翔 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲青年盃田徑賽,男子400公尺,余晨逸（左）、楊隆翔 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽12日進行各項賽事，其中在男子400公尺項目中，余晨逸跑出47秒65第一，不過並沒有達到亞錦賽達標的46秒53，「現在就是把握每一場比賽，能先達標就先達標，之後才能再調整。」

余晨逸在去年全田賽男子400公尺決賽跑出47秒79摘金，本屆青年盃前一天預賽跑出49秒52，決賽則是47秒65拿下第一，好友也是競爭對手的楊隆翔，決賽以48秒15獲得第二，余晨逸提到，「昨天預賽是傍晚跑，天氣比較冷，前面很順，後面200公尺可能太冷，吸不到氧氣。」

請繼續往下閱讀...

余晨逸說，「今天就好很多，但狀況就沒很好，成績不滿意，感覺很有力，但力量施不出來，3月底要再去馬來西亞比賽，拼一下達標亞錦賽，今天本來就打算要拼把握每一場比賽，能先達標當然是最好，才能再慢慢調整自己成績。」

楊隆翔則說，「今天狀況滿好，但是自己節奏沒有掌握好，配速沒有做到很好，我們都會去馬來西亞比賽，會參加1600接力，拼5月的世界接力大賽，目標還是破全國，我們兩個單項也都想破全國紀錄。」

作為400公尺的雙雄，兩人都笑稱是良性競爭，在400欄王子陳傑沒有參加400公尺之後，兩人成為互相競爭目標，互相都有狀況好的時候，就彼此追趕，成績也能提升比較快。

關鍵字： 青年盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

熱門新聞

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

準備好再挑戰職棒　蔡仲南：濫竽充數會影響比賽品質

影／胖卡布逮到機會秀「藏球」　跑者永遠別背向壘手

洋基新同學歐塔維諾大幅度二縫線配滑球　隊友：太噁心了！

讀者回應

﻿

最新新聞

1JORDAN品牌迎來運動生活世代

2雷霆連10季勝率達5成歷史第3

3余晨逸和楊隆翔400M、1600接都想破全國

4哈波慶幸挺過「市場寒冬」

5天使幫大谷翔平加薪

熱門新聞

1【獨家】徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

2勇士主帥疑飆髒話罵「我受夠格林」

3林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

4蔡仲南：濫竽充數會影響職棒品質

5影／胖卡布秀「藏球」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366