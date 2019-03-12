青年盃／余晨逸400M繳47秒65第一　和楊隆翔都想破全國

▲青年盃田徑賽,男子400公尺,余晨逸（左）、楊隆翔 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽12日進行各項賽事，其中在男子400公尺項目中，余晨逸跑出47秒65第一，不過並沒有達到亞錦賽達標的46秒53，「現在就是把握每一場比賽，能先達標就先達標，之後才能再調整。」

余晨逸在去年全田賽男子400公尺決賽跑出47秒79摘金，本屆青年盃前一天預賽跑出49秒52，決賽則是47秒65拿下第一，好友也是競爭對手的楊隆翔，決賽以48秒15獲得第二，余晨逸提到，「昨天預賽是傍晚跑，天氣比較冷，前面很順，後面200公尺可能太冷，吸不到氧氣。」

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余晨逸說，「今天就好很多，但狀況就沒很好，成績不滿意，感覺很有力，但力量施不出來，3月底要再去馬來西亞比賽，拼一下達標亞錦賽，今天本來就打算要拼把握每一場比賽，能先達標當然是最好，才能再慢慢調整自己成績。」

楊隆翔則說，「今天狀況滿好，但是自己節奏沒有掌握好，配速沒有做到很好，我們都會去馬來西亞比賽，會參加1600接力，拼5月的世界接力大賽，目標還是破全國，我們兩個單項也都想破全國紀錄。」

作為400公尺的雙雄，兩人都笑稱是良性競爭，在400欄王子陳傑沒有參加400公尺之後，兩人成為互相競爭目標，互相都有狀況好的時候，就彼此追趕，成績也能提升比較快。