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紅人二刀流羅倫佐第一次守外野　沒接到飛球但超興奮

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▲紅人二刀流救援投手羅倫佐首度嘗試守備外野

記者陳瑞浩／綜合報導

紅人二刀流救援投手羅倫佐（Michael Lorenzen）去年球季打破隊史打擊初速，代打更敲出3轟，12日紅人於熱身賽讓他首度嘗試鎮守中外野，他雖沒有接球機會，但直呼飛球過來超興奮，此役他打擊雖無建樹，但善長的投球仍有2次三振表現，終場紅人與印第安人5比5平手和局收場。

羅倫佐於2017年就曾代打轟出勝利打點全壘打，上季也有單週上演3轟，甚至在代跑時連衝3個壘包回本壘得分，對於進攻頗有心得的他，今年就曾表示將嘗試鎮守外野。

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▲▼紅人二刀流救援投手羅倫佐（Michael Lorenzen）（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人二刀流救援投手羅倫佐（圖／達志影像／美聯社）

根據《美聯社》報導，由於今年陣中快腿外野手漢米爾頓（Billy Hamilton）加入皇家，紅人有意想栽培羅倫佐守外野，12日他終於首度站上外野守備，他面對拉米瑞茲（Jose Ramirez）往他方向擊出的飛球感到超級興奮，但最後並沒有接殺機會。

羅倫佐此役1打席無安打被三振1次，但善長的投球1局就收下2張老K，三振了馬丁（Leonys Martin）和奇普尼斯（Jason Kipnis），首度守中外野也讓他感到很新鮮，「沒有接球機會，但希望下次我能追得到，有好幾球向我飛來讓我很興奮。」

紅人教練貝爾（David Bell）表示，「這是我們想到看到，對我們來說是全新體驗，因為我們從來有沒有投手可以做到這種事情。」

▼紅人二刀流救援投手羅倫佐首度站上外野守備（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紅人二刀流救援投手羅倫佐（Michael Lorenzen）首度站上外野守備（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB紅人羅倫佐Michael Lorenzen二刀流
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