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伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

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▲▼暴龍確定晉級季後，林書豪 （圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪 。（圖／達志影像／美聯社／資料照）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍上一場面對熱火飆進平隊史最多的21顆三分球，12日面對騎士卻完全熄火，前3節打完14分落後，且第三節最後1秒伊巴卡（Serge Ibaka）還與克里斯（Marquese Chriss）大打出手遭驅逐，決勝節騎士擴大到20分領先提早宣告勝利，終場126比101輕鬆獲勝。而林書豪僅8分進帳，連續2場雙位數得分中斷。

面對戰績東區倒數第2名，已確定無緣季後賽的騎士，暴龍打的卻格外辛苦。替補出賽的林書豪命中壓哨三分球，暴龍首節1分落後，上半場結束仍以55比59居於劣勢。雖然暴龍前兩節投籃命中率高達51%，但13次的犯規讓騎士透過14次罰球機會拿下13分，反觀暴龍則是8罰4中導致比賽膠著。

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易籃後暴龍依然找不到進攻節奏，騎士將分差擴大到14分，且在該節最後1秒鐘暴龍的一次前場長傳，伊巴卡與克里斯糾纏一塊跌倒後，起身情緒失控鎖喉並揮拳克里斯，兩人一同被驅逐出場。

每當暴龍展開反撲騎士總有辦法壓制氣焰，比賽最後6分半鐘，洛夫（Kevin Love）「四分衛長傳」奧斯曼（Cedi Osman）完成三分打後，騎士擴大到20分領先，而暴龍也陸續換下主力宣告放棄，終場騎士以25分差爆冷。

雖然首節命中壓哨大號三分球，但林書豪下半場手感冰冷6投僅2中，其中包含三分球4投盡墨，總計21分鐘出賽，貢獻8分、2助攻、1籃板，連續2場雙位數得分中斷。雷納德（Kawhi Leonard）25分、9籃板全隊最佳，西亞卡姆（Pascal Siakam）15分進帳、羅瑞（Kyle Lowry）14分、5籃板、6助攻。

騎士方面，新秀塞克斯頓（Collin Sexton）28分、4籃板、5助攻且0失誤，奧斯曼19分、7籃板、7助攻，齊吉克（Ante Zizic）17分、7籃板，洛夫16分、18籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）與奈特（Brandon Knight）分別拿下14分、12分，團隊6人雙位數得分，避免遭暴龍本季4場橫掃。

關鍵字： 暴龍騎士林書豪伊巴卡
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