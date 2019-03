伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

▲林書豪 。(圖/達志影像/美聯社/資料照)

記者潘泓鈺/綜合報導

暴龍上一場面對熱火飆進平隊史最多的21顆三分球,12日面對騎士卻完全熄火,前3節打完14分落後,且第三節最後1秒伊巴卡(Serge Ibaka)還與克里斯(Marquese Chriss)大打出手遭驅逐,決勝節騎士擴大到20分領先提早宣告勝利,終場126比101輕鬆獲勝。而林書豪僅8分進帳,連續2場雙位數得分中斷。

面對戰績東區倒數第2名,已確定無緣季後賽的騎士,暴龍打的卻格外辛苦。替補出賽的林書豪命中壓哨三分球,暴龍首節1分落後,上半場結束仍以55比59居於劣勢。雖然暴龍前兩節投籃命中率高達51%,但13次的犯規讓騎士透過14次罰球機會拿下13分,反觀暴龍則是8罰4中導致比賽膠著。

易籃後暴龍依然找不到進攻節奏,騎士將分差擴大到14分,且在該節最後1秒鐘暴龍的一次前場長傳,伊巴卡與克里斯糾纏一塊跌倒後,起身情緒失控鎖喉並揮拳克里斯,兩人一同被驅逐出場。

