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中華男足大名單公佈　客場先戰緬甸主場再戰索羅門群島

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▲▼ 陳柏良、中華男足。（圖／足協提供）

▲陳柏良。（圖／足協提供）

記者林育正／綜合報導

中華男足將在3月19日客場挑戰緬甸，並在24日主場迎戰索羅門群島，這也是新教頭蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任以來首次首賽出賽，11日也公佈大名單。 本次中華男足旅外球員全員到齊，連先前在東亞盃缺陣的殷亞吉也歸隊，已幾乎是最強中華隊的陣容。

中華男足於3月17日先出發至緬甸，於19日晚間7點半進行友誼賽，21日返台後再於24日晚間6點主場迎戰索羅門群島。兩場比賽都將由Eleven Sport進行電視轉播；網路方面客場上賽也將在Eleven Sport官方YouTube頻道播出；主場則是由MOE Sport YouTube頻道直播。

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本次的中華男足名單，除了英國籍的周定洋之外旅外球員全員到齊，包括前進香港的王睿、陳庭揚，以及中甲的陳柏良、殷亞吉以及溫智豪，還有取得我國國籍的韓裔華僑王建明、英國小將沈子貴，可說是主力盡出。另外國家隊也出現幾位生面孔，包括在大專足球聯賽表現不俗的前鋒陳瑞杰，航源FC後衛徐宏銍等人。

前鋒：朱恩樂、吳俊青、陳浩瑋、李茂、陳瑞杰、陳慶煊
中場：陳柏良、陳毅維、溫智豪、陳昭安、黃楷峻、林昌倫、沈子貴、柯昱廷、李祥偉
後衛：殷亞吉、陳庭揚、王睿、陳陞洧、陳威全、王建明、翁偉賓、林約翰、李凱傑、洪子貴、徐宏銍
潘文傑、施信安、蔡碩哲、邱育宏

▲▼ 陳柏良、中華男足。（圖／足協提供）

▲中華男足。（圖／足協提供）

關鍵字： 中華男足
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