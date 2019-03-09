全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

▲2019全英公開賽,戴資穎 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽9日進行各項4強賽事，世界球后戴資穎直落二擊敗印度好手塞娜（Saina Nehwal）晉級4強，對上日本山口茜，最終雙方大戰三局，戴資穎以2比1（21：13、10：21、21：8）擊敗山口茜，順利挺進決賽，離三連霸還差一場勝利。

在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，力拼三連霸而來，首輪花了29分鐘直落二擊敗加拿大李文珊、16強賽再以直落二擊敗美國華裔張蓓雯，再順利以直落二擊敗塞娜，也收下雙方對戰的13連勝，晉級4強的對手是目前世界排名第5的山口茜。

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戴資穎和山口茜過去交手13次，戴資穎握有7勝，不過近期遭遇2連敗，最近一次交手是在去年年終總決賽，戰至第三局時戴資穎傷退，本次交手第一局，戴資穎先是對角切殺、山口茜出界3：0，不過戴資穎也出界，戴資穎前場假動作，讓山口茜出界，戴資穎5：1，雙方網前小球，戴資穎直接下殺6：2之後連續出界，讓山口茜連追2分。

山口茜大對角攻擊出界，戴資穎直線進攻，山口茜出界，戴資穎反拍出界9：7，戴資穎對角突擊，山口茜救球不及，戴資穎11：7領先，戴資穎挑對角壓邊線取分，山口茜再出界，山口茜被調至後場，戴資穎直接下殺15：7，戴資穎網前掛網、出界，讓山口茜連拿2分，戴資穎接發球直接得分，山口茜突擊得分接著頻失誤，戴資穎勾向對角，僅以14分鐘21：13拿下。

第二局一開始戴資穎先出界，戴資穎直線殺球追至1平，山口茜再失誤掛網，戴資穎也掛網但挑至後場4：2，多拍來回後可惜戴資穎回球出界，讓山口茜追至4平，戴資穎突擊5：4，但山口茜大角度攻擊追平反超，戴資穎接發球出界5：7，山口茜掛網，但戴資穎也掛網還有2分差。

山口茜回擊掛網，但戴資穎也出現失誤7：11落後，戴資穎反拍讓山口茜掛網，不過戴資穎失誤增多掛網再掉分至 10分差，山口茜出現失誤，戴資穎反拍回擊取分，但山口茜進攻讓戴資穎回擊不及，讓山口茜拿下局點，戴資穎10：21被扳平。

決勝局一開始，戴資穎直線進攻先拿分，山口茜回擊出界，戴資穎網前小動作放小球4：0，多拍來回之後山口茜回擊拍飛，山口茜回擊出界，戴資穎斜線進攻、再一個近身球攻擊8：0，山口茜破蛋不過又出界，戴資穎再近身球11：3。

多拍來回之後，山口茜回擊出界，戴資穎直線殺球讓山口茜反應不及13：4，山口茜再次出界，戴資穎回後場救球，不過山口茜挑大對角取分，山口茜網前撲球掛網，戴資穎16：5並順利掌握比賽節奏，讓山口茜失誤頻頻，戴資穎對角再拿分回放小球掛網，讓山口茜連拿2分，戴資穎切球取分氣勢一面倒，戴資穎搶下賽末點，順利以21：8拿下，晉級決賽！

戴資穎以47分鐘順利闖進決賽，對手將是稍晚大陸陳雨菲和日本奧原希望對決的勝方。