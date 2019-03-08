全英賽／山口茜三局連下7分退何冰嬌　晉級4強對決戴資穎

▲山口茜。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎順利以直落二擊敗印度好手塞娜（Saina Nehwal）。另一邊日本山口茜對上大陸何冰嬌，雙方大戰三局之後，山口茜2比1（21：19、19：21、21：12）勝出，4強賽對手就是戴資穎。

世界排名第5的山口茜和排在第7的何冰嬌過去交手8次，山口茜握有7勝優勢，本次交手第一局何冰嬌領先，不過11平後，山口茜連拿5分反超，何冰嬌追至2分差，不過山口茜還是以21：16拿下；第二局何冰嬌落後又反超，山口茜連拿4分18：17，山口茜近身攻擊讓何冰嬌回擊掛網，不過山口茜回擊出界，何冰嬌大對角進攻19平再以21：19扳回。

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第三局一開局何冰嬌握有領先，5平之後雙方陷入纏鬥，何冰嬌體力明顯下滑，頻頻掛網以及回擊出界，山口茜18：11，何冰嬌失誤，已經讓山口茜連拿7分來到20：11出現賽末點，何冰嬌雖然先化解一個賽末點，但山口茜仍以21：12勝出，搶下晉級4強門票。

山口茜晉級4強後的對手就是戴資穎，雙方交手13次，山口茜握有6勝略佔下風，不過近期取得2連勝。女單籤表下半部還有南韓一姊成池鉉對決大陸陳雨菲、大陸李雪芮對上日本奧原希望，爭取最後2張晉級4強的門票。

▼大陸羽球女單何冰嬌 。（圖／CFP）