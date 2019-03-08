運動雲

> >

全英賽／山口茜三局連下7分退何冰嬌　晉級4強對決戴資穎

ETtoday運動雲

▲▼ 南京世錦賽，山口茜（Akane YAMAGUCHI）。（圖／達志影像／美聯社）

▲山口茜。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎順利以直落二擊敗印度好手塞娜（Saina Nehwal）。另一邊日本山口茜對上大陸何冰嬌，雙方大戰三局之後，山口茜2比1（21：19、19：21、21：12）勝出，4強賽對手就是戴資穎。

世界排名第5的山口茜和排在第7的何冰嬌過去交手8次，山口茜握有7勝優勢，本次交手第一局何冰嬌領先，不過11平後，山口茜連拿5分反超，何冰嬌追至2分差，不過山口茜還是以21：16拿下；第二局何冰嬌落後又反超，山口茜連拿4分18：17，山口茜近身攻擊讓何冰嬌回擊掛網，不過山口茜回擊出界，何冰嬌大對角進攻19平再以21：19扳回。

請繼續往下閱讀...

第三局一開局何冰嬌握有領先，5平之後雙方陷入纏鬥，何冰嬌體力明顯下滑，頻頻掛網以及回擊出界，山口茜18：11，何冰嬌失誤，已經讓山口茜連拿7分來到20：11出現賽末點，何冰嬌雖然先化解一個賽末點，但山口茜仍以21：12勝出，搶下晉級4強門票。

山口茜晉級4強後的對手就是戴資穎，雙方交手13次，山口茜握有6勝略佔下風，不過近期取得2連勝。女單籤表下半部還有南韓一姊成池鉉對決大陸陳雨菲、大陸李雪芮對上日本奧原希望，爭取最後2張晉級4強的門票。

▼大陸羽球女單何冰嬌 。（圖／CFP）

▲▼大陸羽球女單何冰嬌 。（圖／CFP）

關鍵字： 全英賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

熱門新聞

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

全英賽／戴資穎31分鐘直落二退張蓓雯　晉級8強將對上塞娜

日職／王柏融春訓狀況好　潘忠韋：幾乎不打壞球

中職／轉換身份圓夢　陽耀華感謝富邦給機會

全英賽／戴資穎直落二擊退塞娜　挺進4強收下對戰13連勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1山口茜退何冰嬌　晉4強對決戴資穎

2大專棒聯／國體9比2賞嘉大2連敗

3中學五人雲林斗六女足第一屆也是最後

4踢球與女孩四維劉嘉萍當空軍挑戰自己

5陽岱鋼落枕後復出4打數熄火

熱門新聞

1戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

2納斯：林書豪一臉不知所措

3戴資穎直落二退張蓓雯　晉8強對塞娜

4王柏融春訓狀好　潘忠韋：不打壞

5換身份圓夢　陽耀華謝富邦給機會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366