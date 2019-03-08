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日職／陽岱鋼落枕後復出4打數熄火　巨人王牌被打爆

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

讀賣巨人8日作客京瓷巨蛋對戰歐力士熱身賽，陽岱鋼落枕後復出首度出賽，4打數皆熄火。

陽岱鋼首打席2局上一壘有跑者時敲出二壘飛球，第二打席在4局上敲出中外野安打，巨人一路落後，6局上葛雷諾（Alex Guerrero）獲得保送，維倫紐瓦（Christian Villanueva）敲出安打，輪到陽岱鋼打席，他敲出游擊雙殺打，無緣建功貢獻打點，第四打席9局上陽岱鋼擔任首名打者，以投手前滾地球出局，此戰4打數無安打。

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巨人先發投手菅野智之3局下遇到亂流，挨連續4支安打，包括福田周平三壘安打和麥雷諾（Chris Marrero）二壘安打，失掉3分，4局下也壓制不住歐力士火力，挨西浦颯大全壘打，再失3分，此戰先發4局，共被敲9支安打，包含1轟，失掉6分都是責失分承擔敗戰。巨人得點圈打擊被壓制，坂本勇人首打席開轟有2安打，丸佳浩、維倫紐瓦也各有2安打，較為出色，但巨人軍全場敲8安打只得1分。

歐力士先發洋投愛普勒（Tyler Eppler）未滿3局，被坂本勇人轟出陽春砲失掉1分，中繼投手小林慶祐投4.1局，被敲4安打無失分拿下勝投。

關鍵字： 日職陽岱鋼讀賣巨人
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