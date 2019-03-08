UBA／女子組最大震撼彈　文化隊史27年首度無緣4強

▲戴宜庭。（圖／大專體總提供）



記者洪偵源／台北報導

UBA公開女一級6晉4決賽，學生女籃霸主文化大學以73比81敗給世新大學，無緣挑戰5連霸，同時也是隊史27年來，首度跌出4強。

隸屬國泰體系的文化，擁有完整的訓練層級，國中到大學都有幼隊與建教合作隊伍，匯集國內好手，長期稱霸國內籃壇，也是文化出身北市大教頭錢薇娟曾形如文化「連倒茶水都是國手」！

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UBA從81學年度開辦以來，文化隊史拿過19冠，至106學年度為止每屆都打進4強，過去25屆中，只有6次沒拿到冠軍，此次無緣4強，也成為本屆最大的震撼彈。

縱使好手如雲，不過文化將黃鈴娟、陳薇安、羅蘋以及黃柔甄拉上大隊，戰力確實受影響，雖仍有徐玉蓮和戴宜庭成為新一任領袖人物，但教頭鄭慧芸也坦承，兩人還需要再磨練。

從數據上看，戴宜庭對世新攻下20分、、6籃板，徐玉蓮18分、7籃板，以及蘇怡菁12分、12籃板，表現確實稱職，但顯然是無法量化的領導能力，才是鄭慧芸需要的。

「在4個拉上大隊後，戴宜庭需要意識到，不是負責得分就好，臨場的判斷與策應，這些細節得更要求，徐玉蓮也是。」鄭慧芸認為，兩人還未習慣從輔助轉為領導角色。

「這對我也算是一個挑戰，這屆用了7個大一球員。」鄭慧芸説，和中華隊等級的大隊在練習，所給予的強度刺激，球員當時展現出來的表現，卻沒能在UBA發揮。

▲徐玉蓮。（圖／大專體總提供）