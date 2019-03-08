運動雲

> >

UBA／女子組最大震撼彈　文化隊史27年首度無緣4強

ETtoday運動雲

▲▼ UBA文化世新 。（圖／大專體總）

▲戴宜庭。（圖／大專體總提供）

記者洪偵源／台北報導

UBA公開女一級6晉4決賽，學生女籃霸主文化大學以73比81敗給世新大學，無緣挑戰5連霸，同時也是隊史27年來，首度跌出4強。

隸屬國泰體系的文化，擁有完整的訓練層級，國中到大學都有幼隊與建教合作隊伍，匯集國內好手，長期稱霸國內籃壇，也是文化出身北市大教頭錢薇娟曾形如文化「連倒茶水都是國手」！

請繼續往下閱讀...

UBA從81學年度開辦以來，文化隊史拿過19冠，至106學年度為止每屆都打進4強，過去25屆中，只有6次沒拿到冠軍，此次無緣4強，也成為本屆最大的震撼彈。

縱使好手如雲，不過文化將黃鈴娟、陳薇安、羅蘋以及黃柔甄拉上大隊，戰力確實受影響，雖仍有徐玉蓮和戴宜庭成為新一任領袖人物，但教頭鄭慧芸也坦承，兩人還需要再磨練。

從數據上看，戴宜庭對世新攻下20分、、6籃板，徐玉蓮18分、7籃板，以及蘇怡菁12分、12籃板，表現確實稱職，但顯然是無法量化的領導能力，才是鄭慧芸需要的。

「在4個拉上大隊後，戴宜庭需要意識到，不是負責得分就好，臨場的判斷與策應，這些細節得更要求，徐玉蓮也是。」鄭慧芸認為，兩人還未習慣從輔助轉為領導角色。

「這對我也算是一個挑戰，這屆用了7個大一球員。」鄭慧芸説，和中華隊等級的大隊在練習，所給予的強度刺激，球員當時展現出來的表現，卻沒能在UBA發揮。

▲▼ UBA文化世新 。（圖／大專體總）

▲徐玉蓮。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA文化大學
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

推薦閱讀

UBA／陳育緹、林蝶連線轟垮衛冕軍　文化5連霸夢碎

SBL／B‧戴維斯救火不力　裕隆可能再換洋將

SBL／史上首位生涯5000分球員　呂政儒最快9日達標

SBL／呂政儒生涯5千分在即輸球不開心　裕隆恐換洋將

熱門新聞

全英賽／戴資穎31分鐘直落二退張蓓雯　晉級8強將對上塞娜

日職／王柏融春訓狀況好　潘忠韋：幾乎不打壞球

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

國民小史本季年薪3830萬最高　哈波馬查多擠不進前10

中職／麥卡貝240場例行賽全程轉播！爪TV新增子母畫面

用毛巾遮住總得分超喬丹的激動　詹皇：我們都想成為MJ

讀者回應

﻿

最新新聞

1岸孝之壓制阪神虎　5局失1分

2踩衛冕軍進4強　林蝶：像一場夢

3維持好狀況　楊志龍強化體能避傷

4短髮正妹卉妮回鍋　應援曲偷學不少

5火力甦醒　陳育緹飆分扳倒文化

熱門新聞

1戴資穎直落二退張蓓雯　晉8強對塞娜

2王柏融春訓狀好　潘忠韋：不打壞

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4MLB本季年薪榜　小史3830萬最高

5麥卡貝全程轉播！爪TV新增子母畫面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366