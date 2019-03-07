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SBL／台啤險遭裕隆逆轉　驚險4連勝

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▲▼ 裕隆台啤 。（圖／籃協）

▲台啤4連勝。（圖／籃協提供）

記者洪偵源／新北報導

第16季SBL例行賽，暫居聯賽龍頭的台啤，7日在板橋體育館碰上裕隆，克服第四節從雙位數領先，險些被逆轉的威脅，以79比73擊敗對手，拉出一波4連勝。

雖然台啤開節就打一波11比2，裕隆洋將B.戴維斯此戰陷入犯規麻煩，只有6分、8籃板，不過在呂政儒與桑尼聯手下，第四節一度敲開反撲契機。

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第四節倒數2分鐘，台啤還以70比60領先，不過裕隆連續3記分球，呂政儒就貢獻2記的情況下，倒數21秒追到75比73。

不過之後桑尼對塞瑟夫犯規，塞瑟夫罰進2球後剩15秒，結果裕隆進攻失誤，只能犯規爭取機會，不過黃泓瀚兩罰得手，時間也不夠裕隆反撲。

塞瑟夫拿下22分、12籃板，蔣淯安14分、7籃板、4助攻，愛德拿13分，裕隆桑尼26分、23籃板，呂政儒21分，距離生涯5000分也剩下13就能達成。

蔣淯安表示，在單洋將上場時間，球隊不合理出手次數太多，被對方打太多快攻，變成打得比較辛苦，需要再修正這個問題。

裕隆執行教練李啟億指出，第一節台啤得分高，前一次交手也是第一節在防守上較為吃虧，第一節都變成很大的劣勢，一度有機會但總追不回來。

關鍵字： SBL裕隆台啤
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