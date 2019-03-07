CBA／林志傑轟26分本季新高　比下陳盈駿廣廈中止3連敗

▲林志傑。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

廣廈在「野獸」林志傑投進3顆三分球豪取26分帶領下，在主場117比106擊敗廣州中止3連敗，陳盈駿此役外線失靈8投僅2中拿下14分。

此役一開賽林志傑傳球就被福格(Kyle Fogg)抄走上籃得分，隨後他更上演得分秀不斷予取予求。首節林志傑和陳盈駿都有外線進帳，不過廣州整體防守實力弱上一截，雖然廣廈小外援福特森(Courtney Fortson)遭到禁賽，但靠著較佳的本土球員戰力，仍佔有明顯優勢。

請繼續往下閱讀...

廣夏在第三節前段加足馬力將比分拉開到雙位數，隨後廣州又追上，不過陳盈駿手感冷卻，連續多次外線出手未能命中。在第四節林志傑也抓緊機會，連續兩次切入溜進籃下上籃得手，而陳盈駿手感也復甦先來個三分外線，隨後也投進中距離。

不過廣廈此役多點開花，林志傑上場多達38分鐘，外線7投4中拿下26分，還有6籃板4助攻。博洛西斯(Ioannis Bourousis)進攻狀況不佳只拿下12分，但也貢獻13籃板和8助攻。廣廈先發5人得分全上雙，「中國柯瑞」趙岩昊19分，胡金秋17分，孫銘徽15分8助攻，替補射手李京龍24分。

相較之下，廣州除了福格36分和布朗(Lorenzo Brown)28分，僅有陳盈駿和鄭准拿到14分。陳盈駿繼續先發上場35分鐘拿到14分4籃板4助攻。第三節被拉開比分後雖然一度追上，但廣州本土球員進攻能力稍微遜色，沒能逆轉戰局。不過這場比賽中，林志傑並沒有太多機會和陳盈駿對上。

▲陳盈駿。（圖／CFP）