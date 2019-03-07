SBL／蔡文誠妙傳米歇爾關鍵一擊　富邦本季首勝達欣

▲米歇爾。（圖／籃協提供）



記者洪偵源／新北報導

第16季SBL例行賽，富邦7日在板橋體育館面對達欣，雙方戰至第四節難分軒輊，終場前10秒，蔡文誠與米歇爾籃下演出空中接力的關鍵一擊敗，幫助富邦93比91險勝，不但取得本季對達欣首勝，並中止對戰4連敗，16勝12敗的戰績也追上排名第二的金酒。

富邦與達欣此戰交手，彼此領先對方都不超過5分，洋將都給對手造成防守上困擾，最後的決勝關鍵，也掌握在洋將身上，以往對富邦命中率高的梅奧，發揮不如過去，但也有18分進帳。

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關鍵第四節，倒數10秒富邦90比91落後，蔡文誠籃下一拋看似要出手，但籃框另一邊的米歇爾，跳起來第一時間把球拋進籃框，還要到犯規完成3分打，變成93比91領先，跟著達欣失誤，被富邦抄到球把時間耗盡。

富邦教頭許晉哲表示，達欣麥克連的威脅性，派出兩名洋將也守不太住，加上梅奧以往對富邦命中率高，還有林宜輝等射手，過去一直拿不到勝利，此戰防守做出一些調整，加上梅奧此戰命中率沒有過去高，終於取得對戰首勝。

拿下12分、6籃板、5助攻的蔡文誠表示，平時練習就有這種嚐試，試著把球丟高，然後洋將再補上，因為當時看到麥克連擋在前頭，就把球丟高，也在比賽嘗試成功，米歇爾也說，蔡文誠練球時就會有這種妙傳，腦袋非常好。

米歇爾攻下36分、14籃板、5阻攻，賈西亞23分、14籃板，達欣麥克連25分、14籃板，林宜輝砍下14分，梅奧18分、5籃板、3助攻，蘇翊傑拿10分。

林宜輝説，因為第三節犯規麻煩 （與麥克連都4犯）下去後，就失去制空權，防守開始對對方比較沒轍，教頭范耿祥並指出，錯過的罰球也太多（25罰10中），應該是可以贏的比賽。

▲麥克連。（圖／籃協提供）