柯爾要勇士帶激情、憤怒打球　杜蘭特：我以為是快樂

▲杜蘭特本戰狀態超級低迷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

勇士6日在主場迎來塞爾提克挑戰，最終以95比128慘敗，全場勇士球員幾乎都找不到狀態，讓比賽三節打完幾乎就變成垃圾時間，賽後金州教頭柯爾(Steve Kerr)受訪痛批全隊表現，並希望球隊要打出憤怒與激情，但杜蘭特(Kevin Durant)對於這樣的說法卻非常反對。

儘管在主場作戰，但勇士全隊幾乎找不到準心，又不斷遭到對手快攻得分，導致上半場打完就落後達25分，進入下半場更慘，在少了湯普森情況下，團隊戰力已經受損，又無法抵擋綠衫軍猛攻，第三節打完就狂輸29分，末節衛冕軍也無力反抗，全隊都呈現夢遊狀態，最終就以33分慘敗。

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賽後柯爾也超不爽，在記者會上痛批勇士表現，「比賽開始我們的強度就沒有在比賽需要的標準上，必須要打的激情，要有憤怒以及強度，必須帶著這些東西去開始打球，但在比賽中都看不到。我們在場上就是悠哉的跑，根本沒有用全部的力量去全力以赴，這很丟臉。」

但這番話杜蘭特聽了卻非常不認同，「我以為我們球隊是靠快樂來激發，現在怎麼又變成憤怒了？對於這點我不同意。」雖然這麼說，但本戰杜特卻明顯不再狀態，全場16投5中，三分球更5投0中，攻下18分，2籃板，2助攻，效率值達負20。

▲柯爾要勇士打出憤怒。（圖／CFP）