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跆拳道世錦賽國選11日開戰　楊宗燁有望再戰劉威廷

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▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-團體賽男子組。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊宗燁（左）與劉威廷。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

2019年曼徹斯特世錦賽跆拳道國手選拔，將於11日至12日在國訓中心展開最終決選，男子80公斤級由於楊宗燁此次增重參賽，可能再度與此量級好手劉威廷再度對決。

楊宗燁向來主攻74公斤級，身高182公分的他，從63公斤級開始往上的量級幾乎都打過，還曾征戰過87公斤級，他笑說：「這身高打87公斤級，去國外那些教練都問我是不是報錯量級。」

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楊宗燁表示，因為明年要選奧運亞洲區資格賽國選，80公斤級是奧運量級，所以近來都會以80公斤級為主，或許打74公斤級，選上國手機會較大，但目前當不當國手並非最重要的事情。

曾經當過跆拳道逃兵，迷途知返的楊宗燁，更珍惜當選手的日子，但也明白，一直當國手，對未來的出路，也不見得有太大幫助，既然明年最大的目標就是奧運資格賽，就好好拼這一次。

對於未來出路有自己的想法，但楊宗燁坦言退役還早，轉換量級就是為了提前準備、適應，就算沒拚到也沒關係，之後的選拔再繼續挑戰。

剛結束的美國公開賽，楊宗燁也是參加80公斤級，他也感謝協會徵召讓他有拚積分的機會，原本自己不在參賽名單內，也增加與國外長人選手碰撞的經驗。

楊宗燁去年11月曾在主席盃與劉威廷交手，當時雖一度被擊倒，但在裁判讀秒時即時回神，並靠著正拳攻勢保住勝利。

主席盃後今年1月兩人又在猛龍過江武跆王職業賽對決過，武跆王雖是團體賽，但兩人依舊上演精彩對決，這次世錦賽可能又要再度對決。

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-團體賽男子組。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 跆拳道世錦賽劉威廷楊宗燁
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