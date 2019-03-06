雙城沙諾慶功弄傷跟腱　動刀修復最快5月復出

▲沙諾趕不上開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

雙城明星三壘手沙諾（Miguel Sano）在上月參加春訓時右腳帶著護具，當時球團向媒體表示莎諾跟腱恢復大概已經有8成，約莫3月就可以出賽。不過今（6）日最新消息，沙諾將接受右腳跟腱恢復手術，最快要等到5月才能復出。

沙諾在季末時參加多明尼加冬季聯賽，所效力的球隊最終拿到聯賽冠軍，不過在1月份遊行慶祝的時候在舞台上滑倒弄傷了跟腱，這也讓他連續2季沒辦法趕上春訓。雙城隊主管佛菲（Derek Falvey）提到莎諾的傷勢，「比預期來得還糟，開幕戰肯定看不到他，甚至要一直到5月才能登板。」

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今年即將26歲的莎諾，曾經在2017年入選明星賽不過在同年的季末陷入性騷疑雲，導致上賽季表現嚴重下滑，還一度被球隊下放小聯盟，到了季末又開始闖禍，回到家鄉多明尼加因發生車禍撞斷當地警察的腿。

雖然季末回到家鄉又闖禍，但是莎諾在休賽季期間還是積極的想找回過往身手，他也讓自己減重25磅（約11公斤），並且也投入冬季聯賽持續備戰，但是卻受了傷，而且這傷還不是在球場上所受的。

▲沙諾上賽季也有傷在身。（圖／達志影像／美聯社）



雙城總教練巴爾戴利（Rocco Baldelli）對莎諾保持信心，「這不只對莎諾感到失望，他這樣的遭遇我也很難過，因為他在休季期間做了很多努力，如果可以我們都希望他不要發生意外，但在這種情況下我們只能接受並面對。我對於他的職業精神相當放心，我敢肯定他會為了復出做出一切努力！」

沙諾上賽季大聯盟出賽71場，打擊三圍.281/.398/.679，13發全壘打都是生涯新低，季中被雙城下放3A經過一個多月才重新回到大聯盟。