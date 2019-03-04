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張老師專欄／熱身賽陽岱鋼持續發熱　王柏融連兩場摃龜

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／賽評

日本職棒熱身賽恢復戰火，迄今陽岱鋼打擊率高達6成25，並有1發紅不讓，王柏融移師札幌巨蛋棒球場本據地連續兩場摃龜，打擊率下滑到1成43，令人掛心。

兩天10場復賽中，3日西武隊投手郭俊麟先發對廣島，投四局18打席70球，被擊5支安打，2K1B，失2分，防禦率4點50，還算不差，只可惜退場時西武還以3比2領先，結果中繼投手佐野砸鍋，使得郭俊麟熱身賽首勝不幸喪失，這也許與自己投球數過多有關，否則，投滿五局必有勝投資格。隊友吳念庭野手出賽兩場以來都是替代角色，打擊率仍掛零，須要努力以赴，否則會影響到今年正規賽出賽機遇。

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熱身賽4天以來旅日球員共有5人出賽，主力投手羅德隊陳冠宇尚未亮相，預料近日內可望掛帥。另有西武隊投手廖任磊、羅德隊野手李杜軒、阪神投手呂彥青，以及歐力士張奕等人都還在二軍陣中。

3月2、3日熱身賽各進行5場賽數，其中2日巨人以5比4逆轉勝養樂多，陽岱鋼3打數2安1觸身球，單場打擊率百分百，此役即便沒有打點及得分，但帶動全隊攻擊士氣不無幫助，尤其最後九下岡本的兩分打點的再見全壘打，巨人隊最終以5比4氣走養樂多；3日陽岱鋼輪休未見出賽，目前為止陽岱鋼累積打擊率為6成25〔8打數，5安打〕，全壘打及打點1。

火腿兩天在札幌巨蛋球場對橫浜都贏球，王柏融也都有亮相，2日比賽，3打數零安打〔左飛、右飛及遊飛〕，前兩打擊遇到連續兩場橫浜隊球季開幕戰的左投石田，第3打席則遇到有8年日職球齡的委內瑞拉籍巴里歐斯；另外，3日再戰橫浜之役2打數都摃龜，並在首打席被橫浜王牌左投今永熱身賽首次三振出局，第2打席則是右野飛球，也是與這名前年球季兩位數11勝投的今永對抗，王柏融連兩場安打消失，可見各隊投手對付他都十分謹嚴，今後必須加強注重敵隊投手的球路。王柏融在火腿隊3場出賽後，累積打擊率為1成43〔7打數，1安打〕，打點、三振各1。

目前為止，除了歐力士尚未出賽，其餘11隊戰績為，羅德、樂天、軟銀各兩戰兩勝，廣島2戰2勝1和，上述都是榜首；巨人及養樂多各為2勝2負，橫浜1勝1負2和，火腿1勝1負1和，以上併列第五名；第九名中日1勝3負；西武零勝2負，阪神勝4負各為第十名。

今〔4〕日移動休兵乙天，明天共有5場賽程都有旅日台將在陣中，火腿對羅德；中日對橫浜；廣島對巨人〔以上均為台灣時間中午12時〕，歐力士對養樂多；西武對軟銀〔均下午5時開賽〕。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）
 

關鍵字： 張昭雄熱身賽日職
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