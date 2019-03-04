中職／好友李茲來台打球　索沙：很高興他也有工作了

▲索沙。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

富邦悍將新球季挖來超強洋投索沙（Henry Sosa），自辦熱身賽曾飆出157公里球速，相識超過10年的好友李茲（Radhames Liz）日前對日職東北樂天首度登板亮相，也投出156公里火球。外界期待兩人在台同場「尬速」，索沙說：「我很高興他在台灣也有工作了，畢竟在我們這年紀，還能有機會真的很不容易。」

33歲的索沙曾於2011年升上大聯盟太空人，先發10場，3勝5敗、防禦率5.23，2012年轉往韓職發展，在起亞虎投出成績，隔年重返美職與道奇簽下小聯盟合約，2014年回到韓職轉戰耐克森英雄，2015年起效力LG雙子到去年；生涯在韓職累計194場出賽、190場先發，68勝60敗，防禦率4.32。

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同樣來自多明尼加的李茲現年35歲，比索沙早1年轉戰韓職，當年也大方分享經驗，提醒對方該注意的地方，兩人在今年的加勒比海大賽還同隊，索沙說：「當時就有聊到可能有機會來到台灣，很開心他也有工作了。」

兩人今年都將在中職展開新球季，李茲曾受訪表示：「其實我們真的還滿像的（投球型態），當然索沙擁許多優點，像是具有很好的變速球，球質相當重，但我對自己的球隊相當有信心，我們很強，一定會打敗他。」對此索沙笑回：「速球固然重要，但控球也是不可或缺的環節。」

索沙今天在熱身賽再度登板，先發3局被敲6安失2分，也特別在2好球之後嘗試不同的球路，球速最快153公里，本季在悍將擔任二軍投教的王建民指出：「他真的不錯，有球速、控球也很好。」