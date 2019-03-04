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WOMAN POWER 摩曼頓打造女性跑步裝備　挑戰女力路跑　

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▲▼各品牌針對女性推出系列運動裝備 讓跑步運動也能更加時尚美麗有自信。（圖／公關提供）

各品牌針對女性推出系列運動裝備 讓跑步運動也能更加時尚美麗有自信。（圖／公關提供）

體育中心／綜合報導

用跑步跑出自信、跑出美麗，摩曼頓為鼓勵女性活出自我，號召女性勇敢挑戰2019永豐銀行X摩曼頓女力路跑，帶領女性用自信與力量展現WOMAN POWER，針對不同的需求為女性推薦全方位裝備，近年來各品牌針對女性陸續推出兼具運動機能與外型的系列運動裝備，讓跑步運動也能更加時尚美麗有自信。

摩曼頓建議跑者在選購裝備時，可根據不同運動習性挑選屬於自己的最佳裝備，對跑者來說，最重要的裝備非鞋子莫屬，擁有一雙適合自己的跑鞋，對任何階段的跑者都非常重要。對新手跑者而言，由於下肢肌力相對不足，尤其一般女性平均肌肉量較男性少了33%。

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為避免在較長時間的跑動中產生運動傷害，建議挑選具有緩衝支撐，且彈性較佳的鞋款；而對於進階跑者來說，訓練上相對足夠，加上此階段多以速度為取向，因此建議講求輕量、高回饋與高效率的跑鞋類型，避免浪費多餘能量，在跑步時百分百轉換自身動能，表現必能如虎添翼。

▲▼用跑步跑出自信、跑出美麗，摩曼頓為鼓勵女性活出自我 針對不同的需求為女性推薦全方位裝備 。（圖／公關提供）

用跑步跑出自信、跑出美麗，為鼓勵女性活出自我針對不同的需求為女性推薦全方位裝備 。（圖／公關提供）

對於女性來說，與運動鞋同等重要的還有上衣內搭的選擇，研究指出，不論是慢跑或快跑都屬高衝擊性的運動，因此在運動時更要記得挑選高強度保護的運動內衣，讓跑步時的體驗更舒適也能維持自己的身體線條，近年來多家運動品牌都相繼推出舒適及時尚兼具的運動內衣，不管是內搭或外穿都讓女性在跑步時，能夠更加兼顧活動性及亮麗外表；在上衣建議可選擇修身型的版型，搭配顏色明亮的運動背心作撞色的搭配，或是外搭吸濕排汗的防風外套，搭出自己想要的運動時尚風格。

摩曼頓今年更投入女性路跑賽事，希望在運動中表達女性所擁有的自信美及力量，2019永豐銀行X摩曼頓女力路跑報名至3/16號截止，路跑季將近，女性跑步裝備的選購，單筆消費滿3500元即贈女生路跑5K名額乙位；單筆消費滿5000元即贈女生路跑10K名額乙位，期盼每位女性挑戰者能前來盡情揮灑汗水，展現不同凡響的WOMAN POWER。

關鍵字： 路跑摩曼頓女子路跑
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