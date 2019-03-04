中職／髖關節脫臼無大礙　楊晉豪盼盡快上一軍

▲富邦悍將楊晉豪。（圖／本報資料照）

記者王真魚／高雄報導

富邦悍將楊晉豪與高苑同學廖健富同期進職棒，兩人表現大不同，廖健富去年在Lamigo桃猿面對首個球季即打出亮眼成績，楊晉豪則因受到老毛病髖關節習慣性脫臼的影響，一度停機2至3個月，季後積極加強肌力，今年目標不急著追上廖健富，希望能夠盡快站上一軍，展現應有實力。

楊晉豪在2017年為悍將首輪指名，去年4月因髖關節脫臼，在師大展開復健，因此缺陣超過2個月，「髖關節脫臼是我的老毛病了，應該是與肌力不足有關，畢竟去年剛進職棒，練得量也不夠多。」

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為了彌補不足之處，楊晉豪春訓期間除了教練開的菜單之外，也會抽空針對髖關節加強肌力，「春訓到現在都沒太大的問題，新球季就是從頭開始，希望可以有個完整球季。」

楊晉豪去年在二軍出賽30場，合計67打數16支安打，打擊率0.239，球季結束投入冬季聯盟賽事，出賽14場共16打數3安打，與國外球隊交流，他認為雖然帳面成績不理想，但從中學習到很多：「以日本投手來說，他們的控球、球質相當好。」

而同期進職棒的廖健富去年雖然與新人王獎項擦身而過，又因打席數不夠導致無法爭取打擊王，但出賽88場，累計292打數打出113支安打、10支全壘打、69打點，打擊率3成87，表現仍受到球團肯定，月薪自原本的6萬增至18.5萬，身價逾漲3倍。

看著同學在第一年便打出成績，楊晉豪坦言，自己一開始也有些心急，「久了就還好，畢竟這本來就是他的實力，我會按照自己的步調慢慢調整到位。」