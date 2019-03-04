德國公開賽／桃田賢斗封王、山口茜稱后　日本再掃男雙冠軍

▲日本桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽德國公開賽3日進行各項決賽，男單部分上演日本內戰，現任球王桃田賢斗對上西本拳太，桃田賢斗直落二奪冠、女單由日本山口茜三局擊敗泰國依瑟儂奪冠，台灣一哥周天成則在4強賽不敵西本拳太，位列三四名。

男單部分，前年和去年在德國站封王的周天成， 4強對上日本西本拳太，最終雙方鏖戰67分鐘，周天成以1比2不敵西本拳太，本屆四強止步，西本拳太對上桃田賢斗，桃田賢斗僅花41分鐘直落二（21：10、21：16）收下冠軍，周天成和丹麥維汀哈斯（Hans-Kristi VITTINGHUS）位列三四。

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女單部分，山口茜對上依瑟儂，雙方鏖戰三局歷經70分鐘，山口茜才以2比1（16：21、21：14、25：23）逆轉勝，最後一局甚至戰至25：23才拿下，馬來西亞的吳堇溦以及目前世界排名第2的奧原希望則是排在三四名。

▼ 山口茜。（圖／達志影像／美聯社）

男雙部分決賽也是上演日本內戰，由大會第二種子的渡邊勇大／遠藤大由，對決大會第一種子的嘉村健士／園田啟悟，也上演了一場逆轉秀，三局大戰後以2比1奪冠，三四名則是馬來西亞組合吳世飛／侞薩尼（Nur IZZUDDIN）、泰國組合伊沙拉(Bodin Isara)／宗吉(Maneepong Jongjit)。

女雙由大陸組合杜玥／李茵暉直落二松友美佐紀／高橋禮華奪冠，三四名都被日本組合包下，為福島由紀／廣田彩花以及松本麻佑／永原和可那；混雙由南韓組合徐承宰／蔡侑玎直落二印尼組合費薩爾（Hafiz FAIZAL）／維德佳佳（Gloria Emanuell WIDJAJA）奪冠，三四名則是大馬組合吳順發／賴潔敏以及荷蘭組合塔博林（Robin TABELING）／皮克（Selena PIEK）。

德國站結束之後，3月6日即將登場的超級1000賽全英公開賽，世界排名前10的好手幾乎都會參賽，台將包括世界球后戴資穎、男單一哥周天成等好手，戴資穎首輪將對上加拿大李文珊，周天成則是碰上大陸黃宇翔。

▼周天成 。（圖／CFP）