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誰能超越哈波102億天價合約？大聯盟點名楚特、貝茲有機會

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▲哈波（Bryce Harper）在國民主場最後一戰？ （圖／達志影像／美聯社）

▲哈波。 （圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

26歲的哈波(Bryce Harper)與費城人簽下13年3.3億美元(約102.5億台幣)的合約，超越「怪力男」史丹頓2014年與馬林魚簽下的13年總值3億2500萬美元，成為北美運動史上最大合約，不過這個紀錄能維持多久呢？大聯盟官網專欄作家利奇（Will Leitch）列出未來有可能突破這項紀錄的5位超級球員。

▲▼20180504天使對金鶯,楚特（Mike Trout）。（圖／路透社）

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▲楚特。（圖／路透社）

1.天使外野手「神鱒」楚特（Mike Trout）
楚特是最有可能突破這項紀錄的球員，曾拿下2座美聯最有價值球員獎，是當今最好的球員。目前他與天使還有2年合約，有可能在2020球季結束後突破哈波紀錄。不過27歲的楚特合約到期時已經29歲，屆時最大的問題在於，有人願意提供10年長約嗎？

▲▼2018美聯冠軍戰G2，紅襪，貝茲（Mookie Betts）。（圖／路透社）

▲貝茲。（圖／路透社）

2.紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）
去年美聯最有價值球員貝茲與紅襪還有2年合約，過去3年他在年度MVP票選都在前6名，且比楚特小14個月。

▲小熊超級新秀布萊恩Kris Bryant。(圖／達志影像／美聯社)

▲布萊恩。(圖／達志影像／美聯社)

3.小熊三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）
布萊恩今年27歲，過去幾年都有不錯成績，不過去年表現所有打擊表現都是生涯最差，且與小熊還有3年合約，在合約期滿時已經30歲，這會是最大變數。不過若是布萊恩能恢復前3年身手，今年結束也可能與小熊延長合約，洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）的8年2.6億美元合約就是標準。

▲▼ 布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 布萊格曼。（圖／達志影像／美聯社）

4.太空人三壘手伯格曼（Alex Bregman）
24歲的伯格曼2022年合約結束後28歲，屆時他會是生涯顛峰期，也會是太空人陣中最好的球員。而Youtuber伯格曼有著NBA垃圾話風格，是紐約這種城市不會放過的球員。

▲美日對抗賽G4,美職國民大物索托（Juan Soto）。（圖／翻攝自@MLBJapan推特）

▲索托。（圖／翻攝自@MLBJapan推特）

5.國民外野手索托（Juan Soto）

目前大聯盟有3位超級新秀索托、亞古納(Ronald Acuna Jr.)和小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)。而剛滿20歲的索托是最有可能簽下大約，並打破哈波記錄的人。索托2024才會成為自由球員，不過他比亞古納年輕1歲，且國民比勇士更願意撒錢。未來也會比小葛雷諾早一點成為自由球員。

以上球員都有機會在每年平均年薪超越哈波的2540萬美元，甚至是馬查多（Manny Machado）的3250萬美元，但利奇認為，他們也有機會挑戰合約總值3.3億美元合約。

關鍵字： 大聯盟哈波
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