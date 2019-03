澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

▲「澳洲屁孩」基里奧斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)日前在比賽中用出「阿伯發球」的低手發球對付納達爾(Rafael Nadal),事後引起眾多討論。對此費德勒(Roger Federer)認為這並沒有什麼不對或是不尊重對手的地方,「下手發球絕對是一種戰略。」

基里奧斯賽後引起球迷高分貝噓聲,有人認為看球就是要欣賞拳拳到肉的高張力對決,也有人支持「阿伯發球」要得分其實並不容易,做為作戰策略並沒有不妥。但納達爾錯失3個賽末點輸球後,難得批評對手,認為基里奧斯有實力,卻不尊重對手和球迷。 而他也反擊表示納達爾在比賽中也常拖拖拉拉。

