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澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

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▲▼「澳洲屁孩」基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲「澳洲屁孩」基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「澳洲屁孩」基里奧斯（Nick Kyrgios）日前在比賽中用出「阿伯發球」的低手發球對付納達爾（Rafael Nadal），事後引起眾多討論。對此費德勒(Roger Federer)認為這並沒有什麼不對或是不尊重對手的地方，「下手發球絕對是一種戰略。」

基里奧斯賽後引起球迷高分貝噓聲，有人認為看球就是要欣賞拳拳到肉的高張力對決，也有人支持「阿伯發球」要得分其實並不容易，做為作戰策略並沒有不妥。但納達爾錯失3個賽末點輸球後，難得批評對手，認為基里奧斯有實力，卻不尊重對手和球迷。 而他也反擊表示納達爾在比賽中也常拖拖拉拉。

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「嘗試下手發球是戰略，尤其是對手退到很後面，不應該為此覺得丟臉，只是如果失敗的話看起來有點蠢。最大的問題是執行，鮮少人在比賽中嘗試。如果在滿場球迷的重要時刻，那真的有難度。」

關於那場比賽，費德勒表示看了highlight認為兩人的對決相當精彩，「充滿戲劇張力，他們把各自的武器都拿出來了。我如果是現場球迷一定會覺得是場好比賽。表現比較好的球員能帶走勝利，但也不是絕對。你得全力奮戰，因為現在的比賽勝負都在細節裡。」費德勒說。

1989年法網，華裔美籍好手張德培就曾對藍道(Ivan Lendl)使出下手發球還成功得分。錦織圭也曾用這招對付基里奧斯，但以失敗收場。

Michael Chang Underhand Serve vs Ivan Lendl (French Open 1989) [HD] from Hykha on Vimeo.

關鍵字： 費德勒基里奧斯
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