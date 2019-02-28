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猿鷹戰／藍寅倫陽春砲　桃猿緊追1比2樂天

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▲Lamigo桃猿藍寅倫。（圖／記者李毓康攝）
▲Lamigo桃猿藍寅倫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

Lamigo桃猿28日交流賽對上日本職棒樂天金鷹隊，桃猿派出本土左投葉家淇擔任先發投手，樂天則是王牌岸孝之迎戰；樂天第6局得到2分，下半局藍寅倫開轟，前7局桃猿1比2落後樂天。

1局上，樂天隊進攻，歐可耶瑠偉、田中和基遭到三振，淺村榮斗擊出中外野安打，布萊許獲得四壞球，威勒遭到三振。

1局下，桃猿隊進攻，詹智堯擊出中外野安打，廖健富擊出右外野飛球接殺，藍寅倫擊出二壘上方飛球接殺，林泓育遭到三振。

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2局上，樂天隊進攻，內田靖人擊出中外野飛球接殺，辰己涼介選到四壞球保送，辰己涼介被投手牽制出局，足立祐一擊出右半邊安打，足立祐一成功盜上二壘，村林一輝獲得四壞球，歐可耶瑠偉擊出右外野界外飛球接殺。

2局下，桃猿隊進攻，陳俊秀擊出游擊滾地球刺殺，郭嚴文擊出游擊上方飛球接殺，林智平揮棒落空遭到三振。

3局上，樂天隊進攻，田中和基遭到三振，淺村榮斗擊出中外野飛球接殺，布萊許遭到三振。

3局下，桃猿隊進攻，林承飛擊出左外野安打，余德龍、詹智堯遭到三振，廖健富擊出左外野飛球接殺。

4局上，樂天隊進攻，威勒擊出三壘飛球接殺，內田靖人擊出左外野飛球接殺，辰己涼介獲得四壞球保送，足立祐一擊出中外野安打，村林一輝遭到三振。

4局下，桃猿隊進攻，樂天換投池田隆英，藍寅倫擊出一壘滾地球失誤上壘，但想要衝二壘遭到觸殺出局，林泓育遭到觸身球保送，陳俊秀擊出三壘滾地球形成雙殺。

5局上，樂天隊進攻，歐可耶瑠偉擊出中外野二壘安打，但在二壘遭到投手牽制出局，田中和基遭到三振，淺村榮斗擊出三壘滾地球刺殺。

5局下，桃猿隊進攻，郭嚴文擊出中外野飛球接殺，林智平擊出中外野安打，暴投上到二壘，林承飛選到四壞球，余德龍擊出右外野飛球接殺，詹智堯擊出左外野飛球接殺。

6局上，桃猿換上洋投史博威（Zeke Spruill），樂天隊進攻，布萊許擊出左外野安打，換上代跑渡邊佳明，威勒擊出三壘邊線二壘安打，內田靖人遭到三振，辰己涼介擊出一壘滾地球刺殺，帶有1分打點，足立祐一擊出左外野二壘安打，再打回1分，村林一輝擊出三壘滾地球刺殺。

6局下，桃猿隊進攻，廖健富擊出游擊滾地球刺殺，藍寅倫揮出右外野陽春全壘打，林泓育擊出右半邊安打，陳俊秀擊出二壘滾地球形成雙殺。

7局上，樂天隊進攻，歐可耶瑠偉擊出游擊滾地球失誤上壘，田中和基選到四壞球，山崎剛觸擊短打，林泓育先傳三壘再傳一壘完成雙殺，渡邊佳明擊出二壘滾地球刺殺。

7局下，樂天換投近藤弘樹，桃猿隊進攻，郭嚴文擊出二壘滾地球刺殺，林智平遭到三振，林承飛擊出三壘滾地球刺殺。

桃猿投手葉家淇5局被擊出4支安打，送出7次三振，4次四壞球保送，無失分，樂天投手岸孝之先發3局，被擊出2支安打，投出4次三振，同樣無失分。

樂天先發名單：
1、左外 歐可耶瑠偉
2、中外 田中和基
3、二壘 淺村榮斗
4、一壘 布萊許（Jabari Blash）
5、指定 威勒（Zelous Wheeler）
6、三壘 內田靖人
7、右外 辰己涼介
8、捕手 足立祐一
9、游擊 村林一輝
投手 岸孝之

桃猿先發名單：
1、中外 詹智堯
2、指定 廖健富
3、右外 藍寅倫
4、捕手 林泓育
5、一壘 陳俊秀
6、二壘 郭嚴文
7、三壘 林智平
8、游擊 林承飛
9、左外 余德龍
投手 葉家淇

關鍵字： 中職Lamigo桃猿
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