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猿鷹戰／岸孝之期待對猿強打　常被陽岱鋼打安打印象深

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗練球日-岸孝之。（圖／記者黃克翔攝）

▲日職樂天金鷹來台對抗練球日，岸孝之將於首戰先發。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天金鷹自2月28日起在天母棒球場與Lamigo桃猿交流賽，首戰由王牌投手岸孝之先發，他表示，期待與台灣打者對決。

岸孝之2007年加盟西武獅11年，直到2017年樂天金鷹端出4年大合約網羅他，岸孝之在樂天兩年間貢獻19勝，日職生涯累計122勝，他與則本昂大正在競爭今年樂天金鷹的開幕戰先發投手。

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岸孝之扛來台對桃猿交流賽的首戰先發投手，將首度在台灣登板，他表示，「第一次對台灣打者，希望能壓制他們，希望能表現給台灣球迷看，完成季前準備。」岸孝之也透露，先發可能投3局，或依用球數而定。樂天金鷹26日下午在天母棒球場練球，岸孝之踏上投手丘進行守備練習，他透露，「一開始覺得投手丘有點低，但沒有影響。」

岸孝之僅在2008年參加亞職時對戰統一獅，不過他也不太記得當時的狀況，而對於桃猿打者，他坦言，「不太知道，不過很期待對決。」談到台灣打者，岸孝之說，「印象最深刻的就是陽岱鋼，因為常常被他打安打。」而對於新加入日本火腿的台灣打者王柏融，岸孝之則說，「接下來會好好觀察。」

▲▼日職樂天金鷹來台對抗練球日-岸孝之。（圖／記者黃克翔攝）

▲日職樂天金鷹來台對抗練球日，岸孝之將於首戰先發。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 日職宋家豪樂天金鷹猿鷹戰岸孝之
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