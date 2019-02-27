大專足聯／文化12碼掉球太傷掉士氣　盼擺脫連三屆都拿第6

▲大專盃八強,文化vs南華 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級八強賽事26日正式開踢，南華大學對上文化大學，外界原先看好南華能夠取勝，不過文化上半場守了近大半，卻因被吹12碼讓對手先進球後士氣大掉，最後以1比3輸球，本屆無緣四強，將要進入爭奪5至8名決賽。

文化取得B組第三對上A組第二的南華，外界原先預估南華有勝算，不過文化直到上半場第42分鐘才失球，由於禁區拉人犯規被吹12碼，南華齊力思操刀破門，下半場南華連進2球，傷停補時階段唐偉泰起腳，打在齊力思身上球彈出，田所龍之介插上進球。

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文化終於開胡，不過最終仍以1比3輸球，文化104學年度拿到公開二級第二名，隔年升上一級後，連兩屆闖都以第六名作收，本屆再度無緣四強，已經大四的周哲銘說，「我們上半場綁手綁腳怕失誤、怕被反快攻，畢竟對方個人條件都比我們好。」

周哲銘提到，「原本是想贏看看，有機會進前四，大家平常練習都很積極，去年五六名也是跟南華打，也是1比3輸，我們今年有進步在溝通上、指揮隊友，他們就是個人比較好，但有時還是會傳球傳失誤，但上半場那一球12碼對我們球隊士氣影響滿大的，下半場又被進就有點想放棄。」

「畢竟大四了，只有大一從公開二上來有去過一次田徑場，總不可能三年都打第六名吧。」周哲銘說，「今年如果再第六就拿了三次。」下一場對淡江，「友誼賽有約過，大部分都是贏，就要拼拼看吧。」