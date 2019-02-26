庫茲馬找真人秀女星約炮　不願付1萬5美元湖人門票被拒絕

▲庫茲馬約炮因為太窮被拒絕。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA許多球星因為有著光鮮的身分，加上高額的薪水，往往生活圈也都較為不平凡，甚至會傳出許多花邊新聞，現在就連湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)都被踢爆，他去勾搭真人秀女星亞伯拉罕(Farrah Abraham)想要約炮，但因為不願支付1萬5千美元的湖人主場門票而被拒絕。

由於湖人位處洛杉磯，許多政商名流都聚集在此，也時常可見湖人球場不時都有明星在旁觀賽，而球員自然也會跟這些人有所來往，加上NBA球員頂著亮麗身分，又有高挑身材，許多女性也願意與他們交流，導致許多球星都會傳出花邊新聞，就連二年級生庫茲馬也被爆出醜聞。

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▲真人秀女星亞伯拉罕。（圖／翻攝自IG／farrah__abraham）



真人秀女星亞伯拉罕上《TMZ》節目受訪，聲稱庫茲馬想要找她發生關係，因為庫茲馬表示，若要讓她與著名演員李奧納多、尼克森(Jack Nicholson)一起看球的話，要支付1萬5千美元的門票，而庫茲馬不願意付這筆錢，最後亞伯拉罕當然也直接打槍不理庫茲馬。

庫茲馬不願付這筆錢最主要原因，就是他目前仍處於新秀合約，3個賽季只能拿到500萬美元，在NBA中庫茲馬並不算有錢，甚至可以說是較為貧窮的球員。但他先前在情人節曬出與小模Katya Elise Henry渡假照片，被亞伯拉罕打槍對他似乎沒有造成太大影響。

▲庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）