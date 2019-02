姜正浩睽違2年熱身賽轟雙響砲　自評狀態更勝以往

▲海盜姜正浩熱身賽開轟。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

海盜韓籍內野手姜正浩去年11月重返老東家,24日他於春訓熱身賽對戰馬林魚時敲出雙響砲,他兩打席貢獻2打點,22歲小將海斯(Ke'Bryan Hayes)也在9局下6比6平手時敲出再見滿貫全壘打,終場海盜就以10比6氣走馬林魚,海盜春訓熱身賽也拿下2連勝。

▲海斯再見滿貫砲

姜正浩此役擔任先發三壘手,他分別在2局下與4局下開轟,他於6局下由小將海斯接替上場,海斯上場就擊出2分全壘打使海盜以5比2領先馬林魚,但馬林魚隨即在7局上跑回3分,海盜也在7局下靠著克雷格(Will Craig)擊出1分打點安打將比數改為6比5領先。

9局上馬林魚再添1分兩隊戰成6比6平手,9局下海盜攻佔滿壘,海斯在2好3壞滿球數下轟出再見滿貫全壘打,終場海盜也以10比6擊敗馬林魚,海斯此役表現出色,他替補上場3打席貢獻6打點,他與姜正浩共轟出4支全壘打,海盜也取得熱身賽2連勝,海斯今年初才被大聯盟公布為十大新秀三壘手,臂力、防守都評為相當有實力。

▲海盜三壘手海斯(圖/達志影像/美聯社)

姜正浩2016年因酒駕肇逃問題,連續兩年沒有在大聯盟亮相,去年僅在小聯盟出賽,9月底回到大聯盟後被海盜買斷,11月再度簽回,當時他仍被認為具有強大的打擊實力。

他於賽後表示,「冬天的時候花了很多時間訓練自己,試圖想要把身體的力量與擊球時機點找回來,現在感覺比以前更好,希望一直保持到賽季結束。」

▼姜正浩擊出全壘打

That was Jung Ho.

5. 4. 3. 2. He let one go!

pic.twitter.com/p921U5eQxT