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姜正浩睽違2年熱身賽轟雙響砲　自評狀態更勝以往

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▲海盜姜正浩熱身賽開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜姜正浩熱身賽開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

海盜韓籍內野手姜正浩去年11月重返老東家，24日他於春訓熱身賽對戰馬林魚時敲出雙響砲，他兩打席貢獻2打點，22歲小將海斯（Ke'Bryan Hayes）也在9局下6比6平手時敲出再見滿貫全壘打，終場海盜就以10比6氣走馬林魚，海盜春訓熱身賽也拿下2連勝。

▲海斯再見滿貫砲

姜正浩此役擔任先發三壘手，他分別在2局下與4局下開轟，他於6局下由小將海斯接替上場，海斯上場就擊出2分全壘打使海盜以5比2領先馬林魚，但馬林魚隨即在7局上跑回3分，海盜也在7局下靠著克雷格（Will Craig）擊出1分打點安打將比數改為6比5領先。 

9局上馬林魚再添1分兩隊戰成6比6平手，9局下海盜攻佔滿壘，海斯在2好3壞滿球數下轟出再見滿貫全壘打，終場海盜也以10比6擊敗馬林魚，海斯此役表現出色，他替補上場3打席貢獻6打點，他與姜正浩共轟出4支全壘打，海盜也取得熱身賽2連勝，海斯今年初才被大聯盟公布為十大新秀三壘手，臂力、防守都評為相當有實力。

▲▼海盜三壘手海斯（Ke`Bryan Hayes）（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜三壘手海斯（圖／達志影像／美聯社）

姜正浩2016年因酒駕肇逃問題，連續兩年沒有在大聯盟亮相，去年僅在小聯盟出賽，9月底回到大聯盟後被海盜買斷，11月再度簽回，當時他仍被認為具有強大的打擊實力。

他於賽後表示，「冬天的時候花了很多時間訓練自己，試圖想要把身體的力量與擊球時機點找回來，現在感覺比以前更好，希望一直保持到賽季結束。」

▼姜正浩擊出全壘打

關鍵字： MLB海斯姜正浩海盜
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