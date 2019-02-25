西班牙大師賽／丹麥掃男女單冠軍　王齊麟、李洋合拍男雙首冠

▲王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽西班牙大師賽24日進行各單項最後決賽，男單部分，由前球王安賽龍（Viktor Axelsen）收穫本賽季的第一座冠軍，女單部分則由丹麥米婭（Mia BLICHFELDT）奪冠，男雙則由台將首次搭檔的王齊麟／李洋直落二收下冠軍。

男單部分，安賽龍在決賽，以直落二擊敗曾讚印尼大師賽擊敗現任球王桃田賢抖的同袍安東森（Anders ANTONSEN），這也是安賽龍本賽季的第一座冠軍，安賽龍2018年表現不盡人意，加上傷病影響，只拿下馬來西亞公開賽冠軍，大陸任朋嶓、趙俊鵬則分居季軍。

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▼安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

女單部分，前兩名依舊由丹麥選手包辦，目前世界排名19的米婭以兩個21：14擊敗同袍萊恩（Line Højma KJAERSFELDT），三四名則都是大陸選手蔡炎炎和韓悅，而大陸前球后李雪芮則是意外在16強止步。

男雙部分，王齊麟今年改搭擋國中同學李洋出擊，首站就有好成績，4強擊敗丹麥組合第三種子鮑伊(Mathias Boe)／摩根森(Carsten Mogensen)，拿下決賽門票，決賽對上南韓組合金元昊／徐承宰，僅花了36分鐘以直落二（21：8、23：21）收下搭擋的首冠，也是台將今年首冠。鮑伊／摩根森以及另組台將盧敬堯／楊博涵則分列三四。

女雙南韓組合金昭映／孔熙容三局擊敗大會第二種子松山奈未／志田千陽收下冠軍，三四名則南韓組合白荷娜／金慧麟，以及保加利亞組合加夫列拉（Gabriela STOEVA）／斯蒂法尼（Stefani STOEVA）。

混雙冠軍由徐承宰／蔡侑玎直落二擊敗台將王齊麟／程琪雅，可惜王齊麟無緣在本站收穫雙冠，不過也寫下好成積；三四名則是南韓組合催率圭／金昭映以及英格蘭組合馬庫斯（Marcus ELLIS）／勞倫（Lauren SMITH）。

▼李洋 。（圖／記者張克銘攝）