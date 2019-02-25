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奧原希望先拼德國站今年首目標全英賽　轉職業感受成長充實

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▲▼香港公開賽,奧原希望女單冠軍 。（圖／CFP）

▲2018香港公開賽女單冠軍,奧原希望 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

目前世界羽聯（BWF）女單世界排名第二的日本奧原希望，今年一月一日起正式成為純職業球員，先參加26日開打的超級300賽德國公開賽，之後最大的目標則是3月6日開打的全英公開賽，「每天訓練都很充實，也都過得很開心。」

奧原希望在去年奪下全日本錦標賽冠軍後，年底與日本Unisys太陽控股集團簽約，宣布轉純職業球員，也就是不再打國內俱樂部聯賽、全國錦標賽等賽事，盡量避免膝蓋再受傷，也能夠專心備戰2020年東京奧運，這樣的模式也成為日本羽壇第一人。

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奧原希望離開球團之後，由日本前男單國手佐藤翔治擔任教練，合約至東京奧運結束，而一切食衣住行和比賽經費都需要自行負擔，「過去沒有這樣的前例，雖然也有不安，但目標奧運的決心不會變，訓練則是做好了準備。」

奧原希望提到，自己身高只有155公分，因此需要更多的跑動，並積極做個人訓練，將先以大會第一種子身份參與德國公開賽，今年的第一場大型比賽則是全英公開賽，「為了達到全英賽的標準，每天訓練都很充實且開心，這是我選擇的路，目前一個人的生活也上了軌道，感受到成長，心情也平靜許多。」

關鍵字： 奧原希望
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