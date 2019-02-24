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HBL／能仁OT擒南山　牽動松山、高苑晉級命運

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▲▼ 能仁家商高錦瑋（5）、王翊帆 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲王翊帆。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／台北報導

雖是男子組首支晉級4強的隊伍，能仁家商絲毫沒有鬆懈或調整，24日面對南山高中硬是阻斷對手逆轉取得晉級的機會，透過延長賽98比92險勝，也讓本屆HBL8強賽到最後一天賽程，還有3隊在戰績互咬，爭奪剩下兩張前進小巨蛋的門票。

原本南山只要在24日擊敗能仁，就確定晉級4強，但被能仁在延長賽擊退，教頭許時清也無奈笑說：「本來以為今天晚上可以好睡一點，現在又要多擔心一天。」

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由於光復24日擊敗松山，確定以4勝2敗晉級4強，加上高苑67比70被東山逆轉，目前南山與光復都是4勝2敗，光復佔有對松山的對戰優勢，衛冕軍松山目前3勝3敗，晉級出現危機。

南山25日在自己出賽前，有兩次機會可以靠別隊勝敗晉級，只要高苑敗給南湖，南山就確定晉級，再不行就是能仁擊敗光復，若還不能如願，對上松山只要贏球或輸球不超過40分就能晉級。

能仁贏球後，從預賽迄今拉出一波開季14連勝，教頭林正明開玩笑說：「其實我本來也以為南山勝利要到手了，我不知道什麼叫連勝，明天我們依舊是正常打，也不要讓我想到連勝。」

能仁第四節被南山彭冠綸3記三分球毀掉獲勝機會，但在倒數1秒王翊帆切入得手，彭冠綸最後一擊落空，79比79進入延長賽，王翊帆開始就4分打，率能仁打一波8比1，但南山迎頭趕上，倒數12秒咬到94比92。

不過南山在組織進攻時失誤，能仁把握兩次犯規上罰球線持續累積分數，驚險以6分之差獲勝，高錦瑋攻下生涯新高的31分，林彥廷拿21分，王翊帆有14分，丁冠皓11分、13籃板、9助攻，因為受傷流血下場，未能挑戰大三元紀錄。

▲▼ 能仁家商高錦瑋（5）、王翊帆 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲高錦瑋。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

關鍵字： HBL松山高中能仁家商南山高中
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