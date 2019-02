哈登缺陣保羅砍23分、17次助攻　火箭客場擊斃勇士

▲火箭保羅此役傳出本季新高17次助攻(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

火箭24日對戰衛冕軍勇士,大鬍子哈登(James Harden)因頸椎受傷此役高掛免戰牌,後場指揮官保羅(Chris Paul)此役繳出23分,頻頻傳出妙傳美技,他全場送出本季新高的17次助攻,抄走2次抄截,還轟進4顆三分球,火箭全場攻勢流暢,終場也以118比112擊敗勇士,火箭終止2連敗,也取得勇士對戰3連勝,勇士近3戰則收下第2敗。

哈登於明星賽前就傳出左肩不適,但他仍帶傷上陣,前一役對戰湖人就曾退場治療,此役對戰勇士他也因此高掛免戰牌,保羅第一節就挺身而出以助攻帶領火箭團隊三分攻勢不斷,火箭第一節就轟下35分,勇士也以15分落後。

23 PTS. 17 AST.



CP3 balled out to lead the Rockets over the Warriors. pic.twitter.com/IQAGu2yghA