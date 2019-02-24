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哈登缺陣保羅砍23分、17次助攻　火箭客場擊斃勇士

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▲▼保羅（Chris Paul）（圖／CFP）

▲火箭保羅此役傳出本季新高17次助攻（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭24日對戰衛冕軍勇士，大鬍子哈登（James Harden）因頸椎受傷此役高掛免戰牌，後場指揮官保羅（Chris Paul）此役繳出23分，頻頻傳出妙傳美技，他全場送出本季新高的17次助攻，抄走2次抄截，還轟進4顆三分球，火箭全場攻勢流暢，終場也以118比112擊敗勇士，火箭終止2連敗，也取得勇士對戰3連勝，勇士近3戰則收下第2敗。

哈登於明星賽前就傳出左肩不適，但他仍帶傷上陣，前一役對戰湖人就曾退場治療，此役對戰勇士他也因此高掛免戰牌，保羅第一節就挺身而出以助攻帶領火箭團隊三分攻勢不斷，火箭第一節就轟下35分，勇士也以15分落後。

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▲保羅手感發燙頻頻傳出助攻美技

勇士第二節將分差縮小至7分進入下半場，第三節勇士打出一波10比2攻勢，湯普森（Klay Thompson）、傑布雷科（Jonas Jerebko）都飆進3分，勇士伊古達拉（Andre Iguodala ）在3.5秒時再飆進底線3分球，但火箭塔克（PJ Tucker）隨即在0.8秒飆進後仰擦板三分球還以顏色，火箭也以6分領先進入到決勝節。

決勝節7分鐘保羅面對卡森斯（DeMarcus Cousins）防守飆進3分，火箭也取得10分領先，但勇士在最後30秒雖然靠著湯普森飆2分將分差縮小至4分，但時間所剩不多僅能採犯規戰術，火箭塔克也穩穩罰進2球，終場勇士仍以6分敗給火箭。

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特（圖／CFP）

火箭保羅全場繳出23分、5籃板、17助攻、2抄截，戈登（Eric Gordon）也有25分進帳、法瑞德（Kenneth Faried）繳出20分、10籃板、塔克也有18分、10籃板，勇士則以杜蘭特（Kevin Durant）的29分為最佳，柯瑞（Stephen Curry）與湯普森各拿下25分與20分，卡森斯也有13分、14籃板、2助攻、3抄截、4阻攻。

保羅賽後表示，「杜蘭特、柯瑞、湯普森他們火力太兇猛了，我們沒有大鬍子，只能全力拚，我們陣中有太多充滿天份的球員，不過天份、努力還不夠，還要打得很聰明，我一直跟隊友說，打得聰明一點，比賽就會贏，就像今天這場一樣。」

▼火箭與勇士三分互轟（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

關鍵字： 火箭勇士NBA保羅
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