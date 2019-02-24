沖繩現場／台灣打者同場　王柏融扛火腿4棒、陽岱鋼ＤＨ

▲王柏融賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／沖繩報導

北海道日本火腿鬥士24日作客巨人主場，派出金子弌大先發，面對田口麗斗，來自台灣的王柏融扛下火腿先發第4棒、左外野手，陽岱鋼擔任巨人先發第6棒、指定打擊。

此戰是王柏融赴日後首度對戰巨人，目前王柏融連續7場比賽有安打，16打數敲出10安打，包含3支二壘安打、1支三壘安打、1發全壘打，還選到2次保送，打擊率高達6成25。

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▲陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人粉絲團）

陽岱鋼23日面對樂天，在全場9287人面前先發繳出好表現，敲出今年在春訓熱身賽第2發全壘打。

手感火燙的2名台灣打者在日本首度同場，都必須要延續手感，一直維持到開季，並在例行賽繳出好成績。

此戰火腿先發為

第一棒右外野手大田泰示

第二棒指定打擊田中賢介

第三棒中外野手西川遙輝

第四棒左外野手王柏融

第五棒三壘手近藤健介

第六棒一壘手清宮幸太郎

第七棒二壘手石井一成

第八棒捕手鶴岡慎也

第九棒游擊手中島卓也

此戰巨人先發為

第一棒二壘手吉川尚輝

第二棒中外野手丸佳浩

第三棒游擊手坂本勇人

第四棒左外野手Guerrero

第五棒三壘手Villanueva

第六棒指定打擊陽岱鋼

第七棒右外野手龜井善行

第八棒一壘手中島宏之

第九棒捕手小林誠司