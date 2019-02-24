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沖繩現場／台灣打者同場　王柏融扛火腿4棒、陽岱鋼ＤＨ

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,日本火腿,王柏融賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／沖繩報導

北海道日本火腿鬥士24日作客巨人主場，派出金子弌大先發，面對田口麗斗，來自台灣的王柏融扛下火腿先發第4棒、左外野手，陽岱鋼擔任巨人先發第6棒、指定打擊。

此戰是王柏融赴日後首度對戰巨人，目前王柏融連續7場比賽有安打，16打數敲出10安打，包含3支二壘安打、1支三壘安打、1發全壘打，還選到2次保送，打擊率高達6成25。

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▲陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人粉絲團）

▲陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人粉絲團）

陽岱鋼23日面對樂天，在全場9287人面前先發繳出好表現，敲出今年在春訓熱身賽第2發全壘打。

手感火燙的2名台灣打者在日本首度同場，都必須要延續手感，一直維持到開季，並在例行賽繳出好成績。

此戰火腿先發為
第一棒右外野手大田泰示
第二棒指定打擊田中賢介
第三棒中外野手西川遙輝
第四棒左外野手王柏融
第五棒三壘手近藤健介
第六棒一壘手清宮幸太郎
第七棒二壘手石井一成
第八棒捕手鶴岡慎也
第九棒游擊手中島卓也

此戰巨人先發為
第一棒二壘手吉川尚輝
第二棒中外野手丸佳浩
第三棒游擊手坂本勇人
第四棒左外野手Guerrero
第五棒三壘手Villanueva
第六棒指定打擊陽岱鋼
第七棒右外野手龜井善行
第八棒一壘手中島宏之
第九棒捕手小林誠司

關鍵字： 沖繩春訓日職王柏融巨人陽岱鋼
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