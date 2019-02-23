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本季最強雙人組　喬治、衛少同場至少40分近23年第4對

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▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治、衛斯布魯克同場得到40分，成近年第4對組合。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆23日與爵士進行2OT激戰，最終靠著喬治(Paul George)0.8秒驚天拋投絕殺以148比147險勝，陣中兩大巨星喬治與衛斯布魯克(Russell Westbrook)經過一季磨合，本季已經打出最強雙人組表現，此役「泡椒」攻下45分、「衛少」攻下43分，這是近23年來第4對同場至少拿到40分的組合。

面對爵士踢館，雷霆打得非常艱辛，正規時間結束兩隊仍戰成平手，進入延長賽「衛少」卻吞下6犯離場，但喬治卻站出來接管比賽，最終在2OT展現殺手本色命中絕殺拋投，幫助球隊收下剩下。而喬治全場攻下45分，9籃板，7助攻、衛斯布魯克攻下43分，15籃板，8助攻，這是自1996年以來第4同場至少拿下40分組合。

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另外3組分別為1996年，公牛對決溜馬，喬丹(Michael Jordan)攻下44分、皮朋(Scottie Pippen)攻下40分；2012年，雷霆對戰金塊，杜蘭特(Kevin Durant)得到51分，衛斯布魯克則有40分；2017年，灰狼面對湖人，威金斯(Andrew Wiggins)拿下41分，唐斯(Karl-Anthony Towns)拿下40分，21籃板。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透）

▲喬治。（圖／路透）

特別的是過去這組合中杜蘭特與衛斯布魯克也曾做到過，但自從杜蘭特出走後，原先外界都認為雷霆會變弱，但隨著喬治加入並成功磨合，現在的雷霆雙星無疑是本季最強雙人組，他們兩人加起來場均得到50.4分，19.2籃板，15.3助攻，4.5抄截，數據相當全面。

另外聯盟中雙人組，柯瑞(Stephen Curry)與杜蘭特加起來，場均為56.4分，12.1籃板，11.2助攻，2抄截；哈登(James Harden)與保羅(Chris Paul)加起來，場均52.3分，11籃板，15.7助攻，4.2抄截，儘管這些組合有得分更高，或助攻更多，但全面性仍無法和衛斯布魯克以及喬治這對組合相比。

▲▼衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆喬治衛斯布魯克
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