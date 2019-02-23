運動雲

> >

衛少OT卻6犯離場　差2助攻挑戰連續12場大三元未成

ETtoday運動雲

▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透社）

▲衛斯布魯克連續大三元紀錄中斷。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆23日與爵士進行一場激戰，最終雷霆靠著喬治(Paul George)0.8秒拋投準絕殺，以148比147在主場捍衛勝利。除了「泡椒」全場砍下45分之外，衛斯布魯克(Russell Westbrook)繳出了43分，15籃板，8助攻同樣也是球隊贏球重要功臣，但最後時刻他6犯離場，先前達到連續11場大三元紀錄也中止。

過去NBA最長的連續大三元紀錄是由「上古神獸」張伯倫在50年前所創下的9場，衛斯布魯克作為現役大三元製造機，先前在面對拓荒者一戰就打破紀錄以10場位居歷史第一，明星賽前他的連續紀錄達到11場。

請繼續往下閱讀...

面對爵士比賽，衛斯布魯克半場就得到20分，11籃板的雙10數據，但卻只有4次助攻，甚至在第三節罕見的1次助攻都沒有送出，但他本人卻絲毫不在意，頻頻殺入禁區得分並衝搶籃板球，在末節讀秒階段他已經得到42分，12籃板，8助攻，關鍵一擊卻沒能投進使比賽進入延長賽。

僅差2次就能完成大三元的衛斯布魯克，當時許多球迷都認為他會在OT中開始刷助攻，但他卻讓出球權選擇讓狀況火爆的喬治來主導比賽，自已也在第一次OT到數1分09秒吞下本戰第6次犯規離場。最終他的助攻數就停留在8次，無緣將自身大三元紀錄推進到12場，是史上大三元最長紀錄保持人，對於自己大三元紀錄終結，「衛少」賽後絲毫不在意，「在場上的一切我都很感恩，我要做就是上場比賽，並且去競爭。」

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

熱門新聞

杜拜女網賽／謝淑薇直落二詹家姐妹進決賽　爽奪詹謝大戰3連勝

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

曲球別揮棒！喬丹打職棒趣事多　捕手為他偷打暗號

雷納德關鍵抄截迪羅臣　林書豪砍11分助暴龍7連勝

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！敲出深遠三壘安打

沖繩現場／被王柏融敲安打　廣島洋投：對他沒感覺

讀者回應

﻿

最新新聞

1喬治、衛少同場至少拿40分

2開季註冊名單　王建民列一軍投教

3迪羅臣重返多倫多　關鍵失誤悲情收場　

4獨行俠將致力培養唐西奇領導能力

5滬江、東泰無緣HBL4強

熱門新聞

1杜拜女網賽謝淑薇直落二詹家姐妹

2王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

3喬丹打職棒　爆捕手為他偷打暗號

4雷納德關鍵抄截　暴龍強取7連勝

5王柏融不畏廣島洋投！敲三壘安打

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366