衛少OT卻6犯離場　差2助攻挑戰連續12場大三元未成

▲衛斯布魯克連續大三元紀錄中斷。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆23日與爵士進行一場激戰，最終雷霆靠著喬治(Paul George)0.8秒拋投準絕殺，以148比147在主場捍衛勝利。除了「泡椒」全場砍下45分之外，衛斯布魯克(Russell Westbrook)繳出了43分，15籃板，8助攻同樣也是球隊贏球重要功臣，但最後時刻他6犯離場，先前達到連續11場大三元紀錄也中止。

過去NBA最長的連續大三元紀錄是由「上古神獸」張伯倫在50年前所創下的9場，衛斯布魯克作為現役大三元製造機，先前在面對拓荒者一戰就打破紀錄以10場位居歷史第一，明星賽前他的連續紀錄達到11場。

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面對爵士比賽，衛斯布魯克半場就得到20分，11籃板的雙10數據，但卻只有4次助攻，甚至在第三節罕見的1次助攻都沒有送出，但他本人卻絲毫不在意，頻頻殺入禁區得分並衝搶籃板球，在末節讀秒階段他已經得到42分，12籃板，8助攻，關鍵一擊卻沒能投進使比賽進入延長賽。

僅差2次就能完成大三元的衛斯布魯克，當時許多球迷都認為他會在OT中開始刷助攻，但他卻讓出球權選擇讓狀況火爆的喬治來主導比賽，自已也在第一次OT到數1分09秒吞下本戰第6次犯規離場。最終他的助攻數就停留在8次，無緣將自身大三元紀錄推進到12場，是史上大三元最長紀錄保持人，對於自己大三元紀錄終結，「衛少」賽後絲毫不在意，「在場上的一切我都很感恩，我要做就是上場比賽，並且去競爭。」

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）