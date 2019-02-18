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高雄馬／蔡雅安國內女子全馬奪冠　「意外成績比想像好很多」

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▲▼ 2019高雄馬，全馬女子組國內第一 蔡雅安。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 2019高雄馬，蔡雅安。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／高雄報導

「2019高雄MIZUNO國際馬拉松」17日清晨5時50分在高雄國家體育場世運大道登場，其中全馬42公里女子組部分，國內第一、總排名第五的蔡雅安表示，「自己第一次參加高雄馬，沒有想到會拿下總一覺得很意外。」

本屆高雄馬吸引將近2萬人開跑，在超半程馬拉松25公里部分，男子組國內第一是由台體廖宣豪以1小時28分01秒，總排名第4名衝線，前3名都由日本選手包辦；女子組部分國內第一、也是總排名第一則是由女子半馬紀錄保持人謝千鶴以1小時33分00秒奪下。

在全馬42公里部分，男子組國內第一成功由鄭瑞竹衛冕，繳出2小時32分34，秒總排名則排在第11，學弟吳睿恩則以2小時32分57秒排在國內第二；女子組國內第一則是蔡雅安，以3小時00分29秒，總排名第五完賽。

蔡雅安提到，「高雄馬賽道還滿平、滿好跑的，後半程有點太熱了，就跑得比較辛苦一點，自己掉速也比較快。」跑齡4年的他前年才開始參加全馬，「2年前新北市萬金石馬拉松是初馬，去年很幸運得到萬金石國內總一，今年會再挑戰一次，之後還有東京的比賽。」

對於自己在高雄馬拿下總一，蔡雅安感到很意外，「這場賽前想說以賽代訓遠距離練習，盡力完成就好，但到了後半程發現名次滿前面，最後五公里想說拼拼看再做加速一路衝回來，前面的選手最後兩三公里的時候有看到，大概距離我兩三百公尺，我很想追上他，但真的追不到。」

蔡雅安提到，「完全沒想到會國內總一，想說這次高手很多，像是朱盈穎、傅淑萍，心態就是練習，沒有特別預測自己排名多少，所以有這樣成績就不敢置信，成績比我想像好很多。」不過在交管上被擋下幾次，還有轉彎的地方指示不夠，算是賽事比較美中不足之處。

全國紀錄保持人許玉芳則是以3小時00分52秒排在國內第二、總排第六、朱盈穎以3小時01分57秒排在第七。

▼女子國內全馬冠軍蔡雅安。（圖／主辦單位提供）
▲高雄馬女子國內全馬冠軍蔡雅安。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 高雄馬鄭瑞竹蔡雅安
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