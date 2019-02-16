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差點要離開洛城　庫茲馬：誰想去鄉下打球

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▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬表示寧願在洛城被罵也不願到奧蘭多打球。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

全明星周新秀挑戰賽今（16日）開打，美國隊靠著湖人新星庫茲馬（Kyle Kuzma）全場狂攻35分，以及綠衫軍未來希望坦圖（Jayson Tatum）挹注30分，終場以161比144擊敗世界隊，庫茲馬更獲選為MVP。雖然不久前才深陷交易傳聞，被擺到交易架上，但他的表現仍然頑強，更在採訪時表示「寧願留在洛杉磯被罵，也不想去奧蘭多這默默無名的地方。」

榮獲MVP的庫茲馬場內表現優異，場外的企圖心也不容小覷，在接受廣播節目訪問時，談到身為湖人的一員，活在鎂光燈下是無可避免的日常，但這位年輕小將不怕旁人說閒話，「很明顯的，全國媒體都喜歡關注湖人隊，大家都在討論這支隊伍，尤其是在詹姆斯的身邊，在這有史以來最偉大的球員之一身邊你會學到很多，對我而言，我不會去管是什麼方式，我只希望人們談論我，無論是好是壞，因為如果沒有這些聲音，就代表你沒有在做正確的事。」

自從2012-13年後就沒有打進季後賽的湖人，近年來一直因為慘澹的戰績備受非議，這季簽下「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後更是被放大檢視。目前湖人以28勝29負的成績排在西區第10，儘管很大的原因出自於陣中傷兵不斷，光是詹姆斯就因為腹股溝傷勢缺席了17場比賽，球迷仍難掩失望地持續炮轟，加上先前交易傳聞，湖人隊才剛經歷過一段人人自危的時光。

▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬本季場均得分在隊上僅次於詹皇。（圖／達志影像／美聯社）

對於這些負面評論，庫茲馬大而化之的表示，「寧可待在洛杉磯湖人被噴翻，也不要去小城市如奧蘭多沒人理。」說者無意、聽者有心，庫茲馬豁達的言論在有心人士耳裡很難不被過度聯想。

湖人隊距離闖進季後賽還有一段艱辛的路要走，現今23歲的庫茲馬表現穩定，除了入選去年的年度新秀隊，今年更上層樓，場均19.1分、5.6籃板、2.3次助攻和三分球命中率為31.9％，有著成為全明星的潛力；而除了今天的新秀挑戰賽外，他也會參與接下來的技術挑戰賽。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人庫茲馬Kyle Kuzma奧蘭多魔術
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