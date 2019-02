差點要離開洛城　庫茲馬：誰想去鄉下打球

▲庫茲馬表示寧願在洛城被罵也不願到奧蘭多打球。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

全明星周新秀挑戰賽今(16日)開打,美國隊靠著湖人新星庫茲馬(Kyle Kuzma)全場狂攻35分,以及綠衫軍未來希望坦圖(Jayson Tatum)挹注30分,終場以161比144擊敗世界隊,庫茲馬更獲選為MVP。雖然不久前才深陷交易傳聞,被擺到交易架上,但他的表現仍然頑強,更在採訪時表示「寧願留在洛杉磯被罵,也不想去奧蘭多這默默無名的地方。」

.@kylekuzma says the media coverage of the @Lakers doesn't bother him.



"I'd rather be talked about bad in L.A. than play in Orlando and not get talked about, so."



Listen to our #NBAAllStar coverage all weekend: https://t.co/KthHqIxQei pic.twitter.com/WminINhCS6