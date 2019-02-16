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2019大聯盟百大球星排名　大谷翔平亞洲唯一進榜

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▲▼大谷翔平第20轟出爐。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使「二刀流」大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

MLB Network正式公布2019年球季百大球員名單，天使「神鱒」楚特（Mike Trout）再次蟬聯第一名，第2名則是美聯新科MVP貝茲（Mookie Betts），一口氣暴升17名，薪資仲裁創紀錄的洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）排第3，至於天使大谷翔平則是亞洲唯一擠進百大的球員。

當今棒球最強球員楚特，每年成績穩定，大聯盟7年生涯已經收穫2座美聯MVP，文中稱他已經在前往名人堂的路上。貝茲上季繳出30轟30盜成績，並摘下打擊王，季後收下美聯MVP、銀棒獎和金手套，以及生涯首枚冠軍戒指，十分風光的一年。

第3名亞瑞納多攻守俱佳，近3年在國聯MVP票選中，亞瑞納多都高居前5名，同時是首位升上大聯盟後前6季都獲金手套的球員。印地安人林德（Francisco Lindor）升上大聯盟以來，年年都在美聯MVP票選名單之中，本季排在第4名。國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）曾於2016年、2017年完成國聯賽揚獎連霸，上季差點完成3連霸，本季被排在第5名。

尚未簽約的自由球星哈波（Bryce Harper），從上季第3名掉到第15名，而打出生涯年的馬查多（Manny Machado）則是成長到第14名。至於上季以「二刀流」在全美刮起炫風的大谷翔平，儘管今年只能擔任打者，但仍被排在第81名，連續2年入榜，也是亞洲唯一進榜球員。

▲楚特表現超猛，成為天使隊不可或缺的重要打者。(圖／達志影像／美聯社)

▲現代「棒球神獸」楚特蟬聯百大球星第一名。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 百大球星大聯盟大谷翔平天使
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