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沙巴西亞生涯最後一年　再奪14三振加入3000K俱樂部

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▲2017美聯冠軍戰G3

▲今年是沙巴西亞生涯的最終球季。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）縱橫大聯盟18年，表示今年將是職棒生涯最後一個球季。根據大聯盟報導，他將於16日召開記者會，正式向外界宣布於今年球季後退休。

38歲的沙巴西亞去年11月與洋基簽下1年800萬美元合約，再次披上條紋戰袍，休賽季他進行心臟手術，在心臟裝上支架，清除堵塞的動脈，經過近1個月的休養，獲得醫生批准恢復訓練。

沙巴西亞在1998年選秀會於第一輪被印地安人隊選中，以簽約金130萬美金加盟，2001年升上大聯盟，在美聯新人王票選僅次鈴木一朗。2007年沙巴西亞以19勝7敗成績，摘下生涯首座美聯賽揚獎。

沙巴西亞在離開效力8年的印地安人後，曾短暫因交易轉戰釀酒人隊，2008年季後洋基開出7年1.61億美元合約網羅，寫下當年投手合約紀錄，而這項紀錄隨後在2014年被道奇克蕭（Clayton Kershaw）的7年2.15億美元合約改寫。

過去10個球季都待在洋基，上季沙巴西亞先發出賽29場，投出9勝7敗、防禦率3.65的成績。在洋基效力10年期間，有過高峰也歷經低谷，總計在洋基先發284場，拿下129勝80敗，防禦率3.74成績。目前他生涯累積2986次三振，預計本季就能成為第17位加入3000K俱樂部的投手。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 沙巴西亞洋基沙胖
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