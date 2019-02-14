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交易截止前大進補　外媒最新評比聯盟前6東區佔4隊

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▲▼七六人。（圖／CFP）

▲七六人的補強最為積極。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

NBA2019明星週將在16日展開，除了明（15）日還有3場比賽外，其他各隊已經開始放將近1個禮拜的假。外媒也對封關前的戰力進行排名，交易大限前動作頻頻的東區列強，也讓這此的評比聯盟前6強中有4支是東區球隊。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

▲陣中擁有五星連線的勇士位居評比首位。（圖／路透）

《NBC Sports》每週都會對NBA球隊進行戰力排名，目前排名榜首的是金州勇士，儘管勇士今（14）日因為背靠背賽程，讓剛復出的卡森斯（DeMarcus Cousins）休息，因此不敵拓荒者，但勇士目前仍以41勝16敗排在西區首位，並且在今天的敗場出現前，近17戰收下16勝。

在交易大限前都在陣容上有所提升的公鹿、暴龍、七六人，在此次排名分別排在第2、3、6，兵強馬壯的塞爾提克則是被排在第5。雷霆靠著本季繳出MVP級數據的喬治（Paul George）排名在第4（上週為第6）。

▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍盤來林書豪、小賈索（Marc Gasol）。（圖／達志影像／美聯社）

東區列強頻頻進補，也讓這份最新的戰力評比中，前6名東區球隊佔了4個名額。不過西區球隊也不是吃素的，排名中從第7開始到第14名，只有1支東區球隊，剩下的都是西區球隊，因此以全聯盟前14名來看，西區球隊總共佔了9名。

關鍵字： NBA勇士公鹿暴龍雷霆塞爾提克
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