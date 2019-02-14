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國外博弈網站列湖人下季主帥賠率　基德第一球爸也上榜

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▲「球爸」拉佛，LaVar Ball。（圖／達志影像／美聯社）

▲「球爸」竟然也被加入討論到湖人總教練行列。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季詹姆斯(LeBron James)加盟湖人外界都認為他們將有望睽違5季後再次重返季後賽，不過現在湖人戰績卻排在西區第10，能否闖入季後賽都是疑問，讓許多人都認為總教練華頓賽季結束後就會下台，而國外博弈網站《Bovada》就列出湖人下季主帥賠率，位列第一的是基德(Jason Kidd)，而華頓(Luke Walton)僅排在第3，有趣的是這份榜單上連「球爸」拉佛(LaVar Ball)都上榜。

目前湖人狀況相當糟糕，過去5戰僅拿下1勝，勝率再次跌破5成，以28勝29敗排在西區第10，這樣的成績明顯不達外界預期，因為他們陣中有的當今聯盟第一人詹姆斯，而當球隊戰績不盡人意時，都會將矛頭指向總教練，導致本季一直傳出華頓會下台的聲浪。

▲基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲基德被博弈網站預測最有可能擔任下季湖人總教練。（圖／達志影像／美聯社）

現在國外博弈網站也開出下季湖人主帥賠率，不過第一的竟不是華頓，而是前公鹿主帥基德，賠率為1賠125；第二則為前勇士教練傑克森(Mark Jackson)賠率為1賠200；第三的就是現任教頭華頓，賠率1賠333；另外為前溜馬教練沃格爾(Frank Vogel)、綠軍傳奇麥克海爾(Kevin McHale)、剛下台的席波杜(Tom Thibodeau)，這三人賠率皆為1賠800。

值得一提的是，這榜單上出現了「禪師」傑克森(Phil Jackson)的名字，但在過去傑克森用「跟班」(posse)字眼來說詹姆斯的商業夥伴，讓「詹皇」非常不爽認為是帶有種族歧視的言論，也直接表明不會在尊重這位名教練，這也讓他的賠率來到1賠1500。最扯的是，榜單最後一人竟是「球爸」，他先前就砲轟華頓不會用自己兒子，甚至狂言閉眼睛都能當好湖人教練，但這顯然就是在講幹話，拉佛並沒有任何執教NBA能力，他的賠率也來到1賠50000。

▲湖人主帥華頓(Luke Walton)有信心執教詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲華頓本季一直傳出帥位不保的聲浪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA球爸華頓
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